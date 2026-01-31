Reciclar ropa con estilo: la tendencia de moda sostenible que se apoderó de la semana

Desde la sostenibilidad y la moda hasta asuntos de justicia y bienestar, la semana estuvo marcada por titulares que no puedes dejar pasar entre las cinco noticias más leídas de la semana en El Nuevo Día.

Los lectores se interesaron por soluciones para darle nueva vida a la ropa que ya no usan, mientras que temas judiciales y sociales también llamaron la atención, como el caso por el asesinato de un niño de 5 años en Caguas.

Además, figuras públicas compartieron detalles sobre su salud, y se alertó sobre las compañías de placas solares con más querellas este año. Aquí presentamos las cinco noticias más leídas de la semana:

La llegada del 2026 abrió la puerta a nuevas oportunidades, desde el cierre de ciclos emocionales y espirituales hasta el momento para hacer limpieza y desechar todas las cosas que ya no se necesitan.

Sin embargo, uno de los principales conflictos en los hogares es la acumulación de ropa que ya no se usa. Los clósets están llenos de prendas usadas que solo ocupan espacio, pero hay alternativas para reutilizarlas.

Ropa reutilizada. (Xavier Garcia)

El juez Antonio Negrón, del Tribunal de Caguas, determinó que Christian Serrano, de 32 años, no es procesable, al momento, en el caso por el asesinato de su hijo de cinco años en la víspera del Día de Reyes.

La decisión se produjo tras celebrarse una vista de procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, en la que se analizó la evaluación del psicólogo y perito forense, luego de una petición de la defensa.

El imputado Christian Serrano. (Pablo Martínez Rodríguez)

La nueva baja poblacional que Puerto Rico registró en 2025 se explica, en gran parte, por la reanudación de la pérdida de habitantes a través de los flujos migratorios.

Esta tendencia mostró una pausa en el estimado del Censo del año anterior y podría estar relacionada —entre otros factores— con los resultados electorales de 2024, además de los habituales motivos de “empuje”, como la situación económica y el acceso a servicios.

El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. (Ramon "Tonito" Zayas)

Tras una notable ausencia en el programa “La mesa caliente” de Telemundo, la presentadora boricua Giselle Blondet ha vuelto a ser el centro de atención debido a su estado de salud.

Recientemente, se informó sobre una intervención quirúrgica que la mantuvo alejada de los escenarios.

“A veces Dios permite que el mundo se detenga para que podamos ver con claridad. Ha sido un proceso complicado, pero voy de la mano de Dios y de ustedes. Sus mensajes son mi mejor medicina ahora mismo. Gracias por tanto. Los quiero”, expresó la comunicadora.

Giselle Blondet. (Captura)

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) recibió 743 querellas relacionadas con sistemas de placas solares en Puerto Rico durante el 2025, de las cuales el 13.7% fue contra una misma compañía, informó el secretario Hiram Torres Montalvo.

La lista de las 10 compañías de venta, arrendamiento o instalación de sistemas de placas solares con mayor número de reclamaciones en su contra estuvo encabezada por Sunnova Energy Corporation, seguida de Sunrun, Inc. y Windmar Home.