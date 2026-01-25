Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Qué hacer con la ropa que ya no usas: opciones para reutilizar y reciclar

Optar por alternativas prácticas de reciclaje textil disminuye el impacto ambiental y promueve el consumo responsable

25 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Es primordial encontrar opciones prácticas y responsables que den una segunda vida a las prendas de ropa y mejoren el manejo de residuos textiles (Xavier Garcia)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La llegada de un nuevo año abre la puerta a nuevas oportunidades, desde el cierre de ciclos emocionales y espirituales hasta el momento para hacer limpieza y desechar todas las cosas que ya no se necesitan en el hogar. Uno de los principales conflictos en los hogares es la acumulación de ropa que ya no se usa.

RELACIONADAS

Los clósets llenos de prendas desgastadas, viejas y no deseadas solo ocupan espacio, desaprovechando la oportunidad de darles un mejor uso o encontrar una alternativa que beneficie al entorno.De acuerdo con la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Comercio y Desarrollo, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta, ya que utiliza cada año cerca de 93 mil millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas.

Por ello, es primordial encontrar opciones prácticas y responsables que den una segunda vida a las prendas de ropa y mejoren la gestión de residuos textiles, evitando que terminen en enormes pilas de desechos en los depósitos de basura. Según cifras oficiales de la Alianza de la ONU para una Moda Sostenible, la industria textil y de la confección es responsable de cerca del 2% al 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

La industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta
La industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta (Misper Apawu)

¿Qué se puede hacer con la ropa que ya no se utiliza?

De acuerdo con la organización ecologista internacional Greenpeace, una de las alternativas para manejar la ropa vieja es a través del reciclaje textil. Intercambiar y hacer trueques de ropa con otras personas no solo ayuda a darles una segunda vida a las prendas, sino que también es útil para encontrar un estilo personal y probar atuendos auténticos sin necesidad de gastar de más. Otra alternativa consiste en reparar y transformar la ropa que esté dañada, extendiendo su vida útil.

Por otro lado, si tus prendas aún se encuentran en buen estado, venderlas puede ser una excelente manera de recuperar parte de la inversión realizada y, al mismo tiempo, de contribuir a la economía circular. Para ello, puede optar por llevarlas a tiendas de segunda mano: muchas boutiques y tiendas especializadas aceptan ropa usada de calidad y se encargan de venderla a cambio de una comisión.

Otra alternativa es la venta en línea: las redes sociales y plataformas digitales como Amazon opermiten vender ropa directamente a otros consumidores. Este método suele ser más rentable, especialmente cuando se trata de prendas antiguas o de marca.

Vender prendas en buen estado puede ser una excelente manera de recuperar parte de la inversión realizada y, al mismo tiempo, de contribuir a la economía circular
Vender prendas en buen estado puede ser una excelente manera de recuperar parte de la inversión realizada y, al mismo tiempo, de contribuir a la economía circular (Suministrada)

Una opción más son las ferias o mercados locales: participar en bazares y mercados de segunda mano promueve el consumo responsable y fortalece la convivencia comunitaria.

Otra forma de disminuir el impacto en el ambiente es a través de la donación de ropa: existen instituciones como la Cruz Roja, albergues y refugios que reciben donaciones de ropa durante todo el año, especialmente en temporadas de frío. Asimismo, algunas cadenas de moda cuentan con iniciativas de recolección de ropa usada y ofrecen descuentos en compras futuras.

Otras recomendaciones para evitar la contaminación textil

  • Dale un segundo uso: utilizá los tutoriales en internet para modificar la ropa.
  • Confeccioná trapos para limpiar: si ya no encuentras otro uso para la prenda, cortá tiras en cuadrados para hacer los quehaceres del hogar.
  • Rellenos de cojines: es una opción para cambiar el relleno de cojines y almohadas.
  • Enviá a un centro de reciclaje: buscá si hay un centro de reciclaje y preguntá si reciben ropa, de qué tipo y cómo deberías llevarla para reciclar.
Tags
Moda
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 25 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: