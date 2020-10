Los rectores de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) cerraron filas esta noche para defender la gestión del presidente de la institución de educación superior, Jorge Haddock Acevedo, luego que portavoces de nueve organizaciones que agrupan a trabajadores universitarios exigieran su renuncia.

En declaraciones escritas, los rectores destacaron que la UPR ha experimentado “estabilidad y progreso” desde que Haddock Acevedo llegó al cargo en septiembre de 2018. Recordaron que el líder universitario fue designado por la Junta de Gobierno en momentos en que la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education de ocho de los 11 recintos estaba en probatoria, lo que se superó el año pasado.

“Pese a los recortes de la Junta de Control Fiscal, a los cuales el presidente se ha opuesto públicamente, la Universidad se han mantenido abierta, ofreciendo su educación de excelencia accesible, sin despido de empleados ni cierre de recintos; distinto a otras universidades a nivel internacional que han tenido que despedir personal”, expresaron los rectores en el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

“El presidente ha propiciado el cumplimiento y por los pasados años la institución ha entregado a tiempo los estados financieros auditados, los cuales son un requisito para las agencias acreditadoras, el Departamento de Educación federal y para continuar recibiendo fondos federales. Además, la Junta de Supervisión Fiscal accedió a la solicitud del presidente de dejar sin efecto los recortes de presupuesto y el aumento de matrícula programados para este año académico. ¿Qué mayor defensa de nuestra Universidad que esta?”, añadieron.

Esta mañana, representantes de varias organizaciones que agrupan a los empleados activos y retirados de la UPR celebraron las salidas de Walter Alomar y Zoraida Buxó de la Junta de Gobierno de la institución, a la vez que señalaron que Haddock Acevedo también debería salir de su puesto.

“Estamos claros que Haddock no representa los mejores intereses de la comunidad universitaria. No podemos confiar en un presidente que no hizo frente a los recortes porque simplemente dijo que ‘eran manejables’”, sentenció la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend), Jannell Santana Andino, quien también cuestionó el salario de $240,000 anuales del funcionario.

Los rectores destacaron que, como presidente, Haddock Acevedo ha encabezado los proyectos que han permitido dar continuidad a distancia de las labores académicas y administrativas en medio de la pandemia por el coronavirus.

Asimismo, atribuyeron a su gestión el desarrollo de proyectos para mejorar la infraestructura universitaria.

“Al presente, la institución cuenta con 154 proyectos aprobados para obras de construcción temporeras y permanentes, la que constituye la más grande transformación y renovación de planta física en los once recintos y unidades, en la historia institucional”, expresaron.