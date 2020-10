Representantes de varias organizaciones que agrupan a los empleados activos y retirados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reclamaron hoy a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la institución educativa un compromiso de defender el presupuesto y la autonomía universitaria, de modo que se garantice su operación a largo plazo.

Asimismo, portavoces de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Asociación de Jubilados, la Junta del Sistema de Retiro de la UPR, la Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (Aprum), la Federación Laborista de Empleados del Recinto Universitario de Mayagüez (Flerum) y el Sindicato de Trabajadores de la UPR celebraron las salidas de Walter Alomar y Zoraida Buxó, quienes ocuparon por los pasados tres años la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, de la Junta de Gobierno.

“El daño realizado por Alomar y Buxó hasta el día de hoy y el menoscabo a la figura historia de la universidad no tiene precedente. En la historia de la universidad, nunca habíamos tenido dos entes tan dañinos dentro de la universidad. Dañinos con saña y dañinos con propósito”, expresó el presidente de la Junta de Sistema de Retiro de la UPR, Luis Vicenty.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Alomar y Buxó anunciaron sus salidas del cuerpo rector de la UPR luego que el Senado aprobara -al finalizar la pasada sesión extraordinaria- los nombramientos de tres nuevos miembros para el ente: el exrector del recinto de Carolina, Jorge Valentín Asencio; la profesora de física Mayda Velasco Bonilla; y el cirujano Herman Cestero Aguilar.

El presidente de la APPU, Ángel Rodríguez, manifestó que espera que con la llegada de los tres nuevos integrantes se pueden retomar “los canales de diálogo” entre los miembros de la comunidad universitaria y la Junta de Gobierno para “seguir reconstruyendo” la universidad.

“Como comunidad universitaria, hoy le exigimos a los miembros de la Junta de Gobierno que se comporten a la altura que exigen los tiempos en defensa del primer centro docente del país”, señaló la presidenta de la Heend, Jannell Santana Andino. “Su deber ministerial es defenderla y procurar que se restituyan los fondos y la fórmula de asignación presupuestaria”, añadió.

La líder sindical indicó, no obstante, que los problemas de la UPR no se resuelven solo con las salidas de Alomar y Buxó, pues argumentó que el presidente universitario, Jorge Haddock Acevedo, también debe abandonar su puesto.

“Estamos claros que Haddock no representa los mejores intereses de la comunidad universitaria. No podemos confiar en un presidente que no hizo frente a los recortes porque simplemente dijo que ‘eran manejables’”, sentenció Santana Andino.

Los portavoces también requirieron un compromiso de parte de los seis candidatos a la gobernación en torno a restaurar la fórmula presupuestaria mediante la cual se asignaban fondos a la UPR según los ingresos de Fondo General. La asignación de presupuesto a la UPR mediante fórmula se congeló el cuatrienio pasado.

PUBLICIDAD

“Deben devolver fondos a la universidad… Aunque la proporción sea menor (ahora) en función de la pérdida de fondos del Estado. Pero en la medida que no se pase ese proceso, vamos a seguir vejando a la universidad”, argumentó Rodríguez.