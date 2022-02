“Antes de ser mi hermano, era mi amigo. Él era jocoso. De niños, corríamos detrás de las amapolas. Era un buen hombre y a quienes podía los ayudaba. Donde había una necesidad, él estaba. Trataba siempre de ayudar a las personas”.

Con estas palabras recordó hoy, jueves, Zaida Otero de Rivera a su hermano Juan Bautista Otero Otero, quien falleció acompañado de su perro Leo frente al Centro Médico de Río Piedras.

Durante el velorio celebrado hoy en la funeraria Ehret, familiares y amigos destacaron el gran ser humano que era Otero Otero.

El portavoz de la familia, René Iván Salvá García, subrayó que su esposa, hermana de Otero Otero, recibía una flor de su hermano en sus visitas.

“Tato”, como cariñosamente le llamaba su familia, había sufrido una caída hace 8 años que le provocó un trasplante de cadera. Según sus familiares, este dolor en la cadera habría aparentemente provocado que él se encontrara frente a Centro Médico buscando ayuda. Aún desconocen la causa de su muerte.

“Lo recordaremos como el tío más pintoresco porque se le ocurrían muchas cosas. Mi esposa estaba triste cuando veníamos de camino porque recordó que Tato siempre llegaba a casa con una flor que encontraba por el camino. Y dijo: ‘Debí haberme parado a ver si podía tomar una flor y entregársela’. Era una persona que llevaba muchas cosas a casa, incluso perros”, contó Salvá García a este medio en la entrada de la funeraria.

Otero Otero nació el 24 de junio de 1954 y tenía 18 hermanos. Algunos de ellos residen en Estados Unidos. Recibía seguro social y residía en un condominio en Río Piedras, dijeron sus familiares, quienes aseguraron que no era un deambulante.

El ambiente en la capilla en la que lo velaron fue un espacio muy acogedor y sirvió para que hermanos, primos, nietos y demás familiares se encontrarán para conectar memorias compartidas con Tato.

“Él vivía con el afán siempre de adoptar perritos. Tato era una persona bien solidaria con todo el mundo. No tenía nada de él. Él sabía de mecánica. Si encontraba a alguien con el carro dañado, se lo arreglaba. Me consta que no le cobraba. Era carpintero como su padre y hacía arreglos en las casas y decoraciones, pero nunca se mantenía haciendo algo específico “, sostuvo Salvá García.

Su hermana mayor aseguró que no había visto a su hermano desde noviembre, cuando vino a visitarlo para entregarle unos regalos, porque ella reside en Carolina del Norte. “Ese día estuve con él y compartimos muchas cosas. No somos una familia dividida. Me sorprendió mucho la noticia y uno se hace tantas preguntas”, narró Otero de Rivera.

Los familiares denunciaron que la forma en que se enteraron de la muerte no fue la mejor porque fue a raíz de noticias en las redes sociales. Además, aseguraron que iniciarán una investigación para conocer por qué falleció en la entrada del mismo hospital en el que le habían hecho el reemplazo de cadera.

“Lo que entendemos también como triste es que a una persona la podían haber enterrado con un nombre de ‘John Doe’, a pesar de que él, en su cartera, tenía una identificación. Su hermana, que vive en Carolina del Norte, fue quien vio la noticia, reconoció al perro y nos llamó”, relató Salvá García al explicar que fueron ellos quienes acudieron al Negociado de Ciencias Forenses a identificar al hombre.

Salvá García compartió que al enterarse recurrieron a la residencia de Otero Otero, y su vecino y la guardia de seguridad le indicaron que no había aparecido por allí durante el día de su muerte. La mañana después, acudieron a Forense a identificar el cuerpo. Explicó también que su cuñado caminaba mucho porque no tenía carro y prefería hacerlo junto a su perro.

“Nuestra angustia se debe a por qué esperaron tanto, si tenían su identificación, para decirnos que era nuestro familiar. De esa misma manera, nosotros entendemos que eso lo está viviendo tanta gente en Puerto Rico porque tenemos un gobierno que no se preocupa. Todavía, no tenemos un certificado de defunción o unos resultados de Forense”, dijo Salvá García al insistir en que aún desconocen la causa de muerte.

Comentó que su cuñado era un hombre libre y que la última vez que habían hablado con él, por teléfono, fue hace tres semanas cuando el fallecido contactó a su esposa porque estaba preocupado por sus hermanas en Morovis. “Él siempre estaba pendiente de la familia”, agregó.

Otero Otero tuvo tres hijos y todos viven en Estados Unidos. Según Salvá García, trataron de llegar al velorio, pero no pudieron venir por razones económicas. Además, sostuvo que muchas personas de su familia han muerto por COVID-19. “Así que estamos pasando por mucho duelo”, concluyó.

Los actos fúnebres se efectuarán hasta las 8:00 p.m. y mañana, viernes, el sepelio será a las 11:00 a.m. en el Cementerio de Villa Palmeras.