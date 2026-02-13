Opinión
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Remueven combustible residual de barcaza encallada en la bahía de San Juan y evalúan plan de salvamento

Los equipos lograron recuperar alrededor de 1,000 galones de diésel liviano

13 de febrero de 2026 - 2:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una barcaza encalló el lunes en la orilla del rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro, en la entrada de la bahía de San Juan.El presidente de la compañía Harbor Bunkering, Alfredo Santaella, dueño de la barcaza, informó que la situación surgió luego de que se partiera el cable del remolque.La Guardia Costera también asistía ante la situación de emergencia.
1 / 23 | Remueven combustible residual de barcaza encallada en la bahía de San Juan y evalúan plan de salvamento. Una barcaza encalló el lunes en la orilla del rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro, en la entrada de la bahía de San Juan. - Xavier Araújo
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades completaron este viernes la remoción del combustible residual de la barcaza encallada en la entrada de la bahía de San Juan, en momentos en que agencias estatales y federales evalúan el plan de salvamento presentado por la compañía responsable de la embarcación.

En entrevista con El Nuevo Día, el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, confirmó que los equipos de salvamento finalizaron los trabajos de extracción de combustible que aún permanecía en la embarcación, particularmente en los tanques de carga que no habían sufrido daños y en dos tanques ubicados en la parte superior de la barcaza, utilizados para la operación de la bomba.

En total, los equipos lograron recuperar alrededor de 1,000 galones de diésel liviano, precisó Castrodad.

La barcaza contaba con diez tanques de carga y dos tanques adicionales en la parte superior. De estos, cinco tanques de carga no sufrieron daños y su combustible fue removido, mientras que otros cinco resultaron comprometidos.

Barcaza encalla en la orilla del rompeolas frente al Morro

Barcaza encalla en la orilla del rompeolas frente al Morro

Se trata de un transporte de combustible, pero se informó que iba vacía al momento del accidente.

Sobre estos últimos, Castrodad indicó que el combustible residual que contenían pudo haberse descargado al ambiente, aunque no se han identificado señales de contaminación significativa.

“No encontramos evidencia de una mancha y entendemos que lo que descargó no va a tener un impacto significativo en el ambiente, porque el oleaje lo dispersa y el sol lo va a evaporar. Es un combustible liviano y el sol va a irlo evaporando con bastante rapidez. No tenemos una preocupación mayor de que eso vaya a ser causa de daño significativo”, explicó.

De otra parte, Castrodad informó que la compañía de salvamento entregó el plan para la remoción de la barcaza, el cual comenzó a ser evaluado por múltiples agencias.

El proceso de revisión incluye la participación de la Guardia Costera, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, entre otras entidades involucradas en la respuesta al incidente.

“Cuando terminemos esa revisión, tendremos una mejor idea del tiempo que va a tomar (remover la barcaza) y los equipos que van a hacer falta. Mientras, el equipo de salvamento continúa con la evaluación de los daños que ha sostenido la barcaza porque la condición de la barcaza también tiene mucho que ver con lo que se va a poder hacer y cómo se va a hacer cuando llegue el momento de de ejecutarlo”, explicó.

La barcaza era remolcada el lunes desde St. Thomas hacia San Juan cuando, por razones que aún se investigan, se desprendió la conexión con el remolcador.

Breaking NewsGuardia CosteraCastillo San Felipe del Morro
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
