Toa Baja - Tras casi dos años de espera, la instalación de unas enormes bobinas en un generador averiado en la central Palo Seco, en este municipio, aumenta la probabilidad de que su unidad #4 se reintegre finalmente a operaciones no más tarde de finales de julio, apostó este miércoles el zar de Energía, Josué Colón , al mostrar el avance en los trabajos.

La gobernadora Jenniffer González no ha podido llenar aún el primer puesto en el orden de sucesión.

De otro lado, el zar de Energía indicó que New Fortress Energy (NFE) aún no ha completado el trámite de venta de tres megageneradores que son parte de la apuesta del gobierno para aumentar la generación de cara al verano.

“Ese trámite todavía no se ha completado, por lo tanto, las unidades todavía no están aquí, en Palo Seco, porque, primero, se tiene que completar ese trámite para, luego, firmar el contrato de compraventa y que las unidades puedan ser movilizadas” , señaló este miércoles, a preguntas de este medio.

De cara al alza en consumo anticipada para verano y la disponibilidad de generación, Colón anotó que “contamos con todas las iniciativas que se están llevando a cabo, pero no dependemos de esa”, en referencia a los megageneradores.

“Estamos en las negociaciones relacionados con la oferta final de esas dos compañías” , indicó, dejando abierta la posibilidad de que el gobierno contrate a ambas. En principio, se planteó que dicha producción sería en barcazas ancladas al sur del país, lo que anticipaba un proceso más rápido. Ahora, sin embargo, la instalación será terrestre. Pero Colón, también director ejecutivo de la AAPP, no vislumbra que eso implique un retraso o impida que la generación esté disponible para los momentos pico de demanda.

“Esa es la expectativa, la especificación del RFP (solicitud de propuestas) indica que, una vez se adjudique el contrato, se firme y se movilice al contratista. Debe de poder tener en servicio la generación que se haya contratado en un período no mayor de 60 días” , declaró. El RFP pedía que las unidades estuvieran en servicio para el 1 de junio.

En tanto, cuestionado por medios sobre si podría ser candidato a ocupar la silla de secretario de Estado –una vacante que la gobernadora Jenniffer González no ha podido llenar con éxito–, Colón respondió que “sobre ese particular yo no tengo ninguna expresión que dar, nosotros estamos enfocados en lo que estamos hablando aquí hoy”.