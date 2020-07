En momentos en que se reporta un aumento en los contagios confirmados y hospitalizaciones a causa del COVID-19, los laboratorios clínicos en la isla enfrentan ahora una escasez en los materiales necesarios para realizar la prueba para diagnosticar el coronavirus.

Ante esto, algunos laboratorios clínicos ya han informado a pacientes que no pueden realizar la llamada prueba molecular o PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de polimerasa), de acuerdo con varias denuncias recibidas por este diario. Entre ellos están los Laboratorios Borinquen, uno de los principales laboratorios de referencia de la isla.

“Debido a la escasez de reactivos a nivel nacional por el momento no estaremos tomando pruebas moleculares (PCR) de COVID-19”, lee un mensaje que informa de la situación a pacientes de algunas sucursales de Borinquen.

Letrero que informa a pacientes sobre la falta de disponibilidad de pruebas para diagnosticar COVID-19 en un laboratorio.

Una petición de entrevista realizada a las oficinas centrales de Borinquen no había sido respondida al momento de esta publicación.

La escasez de los reactivos para procesar la prueba PCR no es una situación exclusiva de Puerto Rico, pues esto se debe al aumento en los contagios reportados en Estados Unidos, explicó el expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, José Sánchez.

“Es a nivel casi mundial”, señaló Sánchez. “Hay unos suplidores grandes, que son los que tienen la mayor parte del mercado, pero de la misma manera está afectando la escasez a todo el mundo. No se trata de que son unos fabricantes versus otros, es que los materiales que se están produciendo no dan abasto para la demanda. No da abasto la producción de los reactivos, no da abasto la producción de los hisopos para tomar las muestras, es algo a nivel mundial”, añadió.

El Departamento de Salud informó hoy 227 casos confirmados nuevos de COVID-19, así como 94 casos probables debido a que arrojaron resultados positivos en la prueba de sangre que detecta anticuerpos del coronavirus. En total, los casos confirmados de COVID-19 en la isla ascienden a 2,811.

Mientras, los contagios en Estados Unidos sobrepasan los 3.2 millones, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

La presidenta de los Laboratorios Clínicos Toledo, Ilia Toledo, indicó que ellos aún tienen reactivos y esperan recibir un cargamento nuevo esta semana. Pero alertó que esto no es suficiente ante la cantidad de personas que están acudiendo a los laboratorios clínicos para hacerse la prueba molecular.

“Creo que ahora tenemos que coger conciencia de quien se va a hacer la prueba (molecular) porque el número de incidencia ha aumentado y hay más demanda por la prueba. Tenemos que estar conscientes que la primera prioridad son los pacientes hospitalizados, los de precirugía y los que tiene síntomas”, expresó Toledo.

En promedio, en sus laboratorios se procesan unas 1,500 pruebas al día. La semana pasada, se atendieron más de 12,000 pacientes en busca de la prueba molecular, detalló.

La curva ascendente en pacientes está impulsada, principalmente, por individuos que van a viajar y necesitan un resultado negativo en prueba PCR para entrar a su destino o por personas que llegaron a la isla desde una región con alto número de contagios, explicó.

Los laboratorios en Puerto Rico ya habían enfrentado una escasez de los reactivos en marzo pasado, pero Toledo sostuvo que pasar por lo mismo ahora sería peor.

“De verdad nos preocupa, la demanda es mayor a lo que podemos hacer”, señaló Toledo, al destacar que este aumento provoca que los resultados ahora tarden de tres a cuatro días en estar listos luego que se toma la muestra de la persona.

Toledo participará esta tarde en una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, en la cual prevé presentar sus preocupaciones y discutir la posibilidad de, nuevamente, establecer requisitos sobre quienes pueden realizarse la prueba molecular de modo que no colapse la capacidad de la isla para procesarlas.