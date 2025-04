“ Llevo años tratando de que me puedan resolver y no he tenido respuesta alguna ”, establece una carta que Muñoz Mercado envió, en noviembre, al alcalde Miguel Romero y al representante del distrito 5, Jorge “Georgie” Navarro .

Según el representante, los materiales se entregaron en agosto. No obstante, alegó que “hubo una ruptura con su pareja (de Muñoz Mercado) y por eso no se pudo terminar”.

“Aquí, no se habló de expareja ni nada porque yo he estado sola. Solicité los tubos y una brigada del gobierno para que pudieran hacerlo. No para que expareja o familiar lo hiciera. Eso no lo puede hacer nadie que no sepa hacerlo”, insistió Muñoz Mercado, que aún aguarda que se hagan las mejoras.