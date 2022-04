El servicio de energía eléctrica fue restaurado hoy a las 12:00 del mediodía en las residencias de Plaza Universitaria, luego de que ayer los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que se hospedan en el lugar denunciaran que estaban sin luz desde el miércoles pasado.

“Tenemos servicio de energía eléctrica desde las 12:00 del mediodía de hoy. La denuncia que hicimos ayer surgió porque el domingo recibimos una comunicación de la universidad donde decía que el servicio iba a estar restablecido el lunes. Luego, el mismo lunes nos enviaron un email de la administración universitaria informando que no tenían certeza de cuándo el sistema eléctrico iba a regresar a la residencia. Uno se moleta y se alarma porque hay estudiantes que están viviendo ahí porque no tienen otra alternativa”, sostuvo una estudiante de cuarto año del Recinto de Río Piedras que prefirió mantener su anonimato.

Ante la pérdida de alimentos que provocó esta situación, los estudiantes solicitaban un crédito en la renta. Por esa petición, la administración universitaria envió hoy un comunicado informando que los estudiantes recibirán un crédito de $120.

“Debido a la situación que hubo por falta de electricidad en Plaza Universitaria durante los días 6 de abril al 12 de abril de 2022, se les estará otorgando un crédito de $120 en el próximo pago de renta del mes de mayo. Se otorgará este crédito a todos los estudiantes hospedados en Plaza Universitaria con la excepción de los estudiantes que la UPR trasladó a un hotel”, rezan las declaraciones escritas.

El pasado 7 de abril, la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, y el rector del Recinto de Río Piedras, Luis A. Ferrao, visitaron las residencias estudiantiles “para atender la situación de estudiantes locales e internacionales”, según una publicación en la cuenta de Twitter de la universidad.

Ayer en horas de la noche, el recinto riopedrense emitió un comunicado de prensa en el que indicaba que tras el apagón, 37 estudiantes internacionales fueron hospedados en un hotel —por cuenta del Recinto de Río Piedras de la UPR— y les dieron $25 diario para alimentos.

El recinto apuntó que, actualmente, solo habían en la residencia unos 30 estudiantes —del Recinto de Ciencias Médicas, Recinto de Río Piedras y la unidad de Carolina— porque “tienen clases presenciales y/o trabajan cerca”.

El resto de los estudiantes, de los 295 que se hospedan en el edificio, “regresaron a sus hogares desde el mismo jueves”. No obstante, la alumna de cuarto año aseguró que no fueron la mayoría de los estudiantes los que regresaron a sus hogares.

“No fue la mayoría de los estudiantes los que se fueron. Si hubo personas que se fueron porque es lo lógico, pero hubo muchos que se quedaron varios días. Yo me quedé los primeros dos días, pero como era insostenible el calor y el mal olor a humedad, me fui pero tuve que regresar porque trabajo en San Juan y no tengo otra alternativa”, mencionó la universitaria.

En cuanto al problema de los hongos, el comunicado del recinto indicaba que tenían “una brigada de mantenimiento limpiando los pasillos y áreas comunes, así como las habitaciones de los estudiantes que así lo autoricen (desde luego, sin costo alguno). Asimismo, el recinto colaborará en las labores de asperjación”.

Desde el cierre de Torre Norte, en el 2018, y ResiCampus en el 2020, Plaza Universitaria es la única vivienda disponible para los estudiantes de la UPR. El complejo cuenta con 500 habitaciones y el costo de vivienda circula entre los $255 y $410.

Extienden receso académico

La administración del recinto también envió ayer una carta a la comunidad universitaria anunciando que el receso académico se mantiene durante esta semana, debido a que varios edificios del campus tienen que ser asperjados, luego de que LUMA los energice.

“Estaremos retornando a las actividades académicas de forma habitual el próximo lunes, 18 de abril de 2022″, informaron en la comunicación.