Los más de 200 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que se hospedan en las residencias de Plaza Universitaria están sin servicio energía eléctrica desde el pasado miércoles, 6 de abril, cuando ocurrió un apagón general en el país.

El edificio opera con un generador que solo alumbra los pasillos de la residencia, indicaron los alumnos en un comunicado de prensa.

Además de la falta de Internet, los universitarios alegaron que otro de los problemas que les perjudica son los hongos que afectan el interior de las residencias, que fueron construidas para operar bajo aire acondicionado.

“Cada vez que se va la luz, mi cuarto comienza a llenarse de hongos y me afecta por ser alérgica. Me indigna muchísimo que esto continúe pasando y que ni tan siquiera nos provean algún crédito en la renta por las pérdidas”, expresó la estudiante Aleisa Ramírez León.

PUBLICIDAD

Según los estudiantes, esta no es la primera vez que ocurre un evento en el que las residencias están más de cinco días sin luz.

“Desde el 2021, las residencias estudiantiles han tenido apagones que duran entre tres a cinco días. El primer apagón sucedió desde el 8 hasta el 15 de julio de 2021. Luego, el 20 de diciembre se fue desde las 11:30 p.m. hasta el 21 de diciembre a las 9:16 a.m. El próximo año no hubo luz desde el 5 hasta el 10 de enero. Luego, el 13 de marzo no hubo luz desde las 8:24 a.m. hasta el 15 de marzo a las 3:37 p.m”, aseguraron los universitarios en el parte de prensa.

El recinto de Río Piedras también tiene algunos edificios que continúan sin energía eléctrica. Por esa razón, se les otorgó un receso académico a los alumnos del campus. Sin embargo, esta residencia alberga estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas, de la UPR en Carolina y Bayamón, quienes continúan con sus labores académicas bajo estas condiciones.

Reacciona la administración

La administración del campus riopedrense respondió hoy a la petición de otorgar un crédito a los alumnos, pero no especificó la cantidad. Más allá del apagón general, la falta de energía en esta área se debe a unos trabajos de reparación, explicó el director de prensa del recinto, Mario Alegre.

“Desde la semana pasada se anunció que se iban a hacer unas reparaciones con motivo del apagón que afectó parte del sistema de energía del recinto, y por eso hay varios edificios sin luz. También se notificó que el edificio estaría trabajando con generador. Se espera que ya mañana se reanuden todas las actividades en Plaza Universitaria. Con estos trabajos de reparación se espera que estas interrupciones de servicio no se repitan, pero todos sabemos cómo está el sistema eléctrico en todo el país”, mencionó Alegre.

PUBLICIDAD

Desde el cierre de Torre Norte, en el 2018, y ResiCampus en el 2020, Plaza Universitaria es la única vivienda disponible para los estudiantes de la UPR. El complejo cuenta con 500 habitaciones y el costo de vivienda circula entre los $255 y $410.