Retiran frutas congeladas distribuidas en Puerto Rico por posible contaminación con E. coli

La compañía Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de Chile, emitió, ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), un aviso de retiro del mercado de frutas congeladas de las marcas Great Value y Trader Joe’s que podrían estar contaminadas con la bacteria E. coli.

El aviso publicado en el portal de la FDA sostiene que los envases de blueberries y berry blends congelados incluyen productos como Great Value frozen Organic Triple Berry Blend 10 oz, Great Value frozen Organic Blueberries 10 oz y Trader Joe’s frozen Organic Mixed Berry Blend.

La bacteria Escherichia coli O145 produce la toxina Shiga (STEC) que puede causar una enfermedad caracterizada por fuertes calambres estomacales, diarrea (que puede presentar sangre) y vómitos. Si bien la mayoría de las personas sanas se recuperan en el plazo de una semana, algunas infecciones pueden derivar en una complicación grave conocida como síndrome urémico hemolítico (SUH), especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

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El producto de la marca Great Value objeto de la retirada fue distribuido a determinadas tiendas Walmart en 30 estados y en Puerto Rico.

En el caso de Puerto Rico, los productos pudieron ser adquiridos en tiendas Walmart, según el aviso publicado en el portal de la FDA. No hay tiendas Trader Joe’s en la isla.

Los productos afectados son:

Producto: Great Value Organic Triple Berry Blend (mezcla de tres tipos de bayas) de 10 oz (incluye fresas, moras y arándanos), con UPC: 7874211226

Tamaño del envase: 10 oz

Código de lote: 6 031 01, 6 041 01 (en la parte frontal del envase)

Fecha de consumo preferente: 31 de enero de 2028 y 10 de febrero de 2028

Producto: Great Value Organic Blueberries (arándanos orgánicos) de 10 oz, con UPC: 7874211213

Tamaño del envase: 10 oz

Código de lote: 6 019 01, 6 040 01 y 6 163 01 (en la parte frontal del envase)

Fecha de consumo preferente: 19 de enero de 2028, 9 de febrero de 2028 y 12 de junio de 2028

Producto: Trader Joe’s Organic Mixed Berry Blend (mezcla de bayas orgánicas) de 12 oz, con UPC: 00977654

Tamaño del envase: 12 oz

Código de lote: 6 051 01 (en la parte posterior del envase)

Fecha de consumo preferente: 20 de febrero de 2028

La FDA recomendó a los consumidores deshacerse o devolver los productos descritos para obtener un reembolso completo. La medida fue adoptada como precaución tras obtener información adicional que permitió trazar un vínculo entre los artículos afectados y los productos de una retirada inicial anunciada el 3 de julio de 2026.