La primera reunión del comité de diálogo creado para discutir opciones para atender la congelación del sistema de retiro de maestros terminó esta noche sin un acuerdo aceptable para las organizaciones magisteriales que lo componen.

Ante esto, el comité tendrá una segunda reunión el próximo martes, en la cual se prevé que representantes del Ejecutivo presenten números concretos de las alternativas para dar un retiro digno a los maestros, indicó la secretaria general interina de la Local Sindical de la Asociación de Maestros, Sybaris Morales.

El Plan de Ajuste de la deuda, aprobado el mes pasado por la jueza Laura Taylor Swain, establece cambios para el plan de pensiones y las condiciones bajo las cuales se podrán retirar los maestros del sistema público de enseñanza, entre ellos congela el sistema de retiro de maestros, elimina el sistema de beneficios definidos que rige actualmente el plan de pensiones y extiende la edad de retiro a los 63 años.

“No estamos de acuerdo con los 63 años de edad para la jubilación de los maestros, independientemente el Plan de Ajuste y la Junta de Control Fiscal hayan tomado unas decisiones. Ahora bien, lo que solicitamos es que esas alternativas que ellos presentaron se atemperaran a las realidades del magisterio puertorriqueño”, expresó Morales.

Como había adelantado el gobernador Pedro Pierluisi el lunes, en la mesa de negociación se presentó a los representantes de los docentes la posibilidad de que el gobierno identifique fondos para proveer a los docentes que se retiren una pensión equivalente al 50% de su salario, un modelo que se usó para atender el reclamo de los policías a un retiro digno, explicó el presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), Domingo Madera.

El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, indicó que los números que llevaron los representantes del gobierno a la reunión eran “muy generales” y no se adaptaban a la realidad de los maestros.

Además del modelo utilizado en el caso de los policías, Bonilla Sánchez indicó que “hay una segunda alternativa” sobre la mesa, pero no brindó detalles pues destacó que se requieren “números” y datos sobre clasificaciones de maestros.

Entre múltiples reclamos, el magisterio exige que no se eleve la edad de jubilación a 63 años. (David Villafane/Staff)

Madera indicó que sí hubo un punto positivo en el encuentro y fue que se permitirá que los maestros que, al 31 de enero, habían solicitado jubilarse puedan utilizar el balance disponible en su licencia de vacaciones para cotizar como tiempo trabajado, lo que se conoce como “compra de tiempo”. La autorización de las solicitudes de compra de tiempo fue anunciado a principios de mes por el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis Collazo.

Morales indicó que se pudo adjudicar la compra de tiempo a 1,970 maestros.

“Dejamos saber que nosotros escuchamos, pero no significa que estamos de acuerdo con lo que presentaron”, apuntó Morales.

Ningún líder magisterial salió contento de la reunión, pero el encuentro fue duramente criticado por las presidentas de la Federación de Maestros, Educamos y Únete. Además de Collazo, el gobierno fue representado en la reunión por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y secretario de Estado, Omar Marrero; el secretario designado del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés; y el asesor de La Fortaleza, Yamil Ayala.

“Estamos donde mismo estábamos antes de entrar a la reunión”, manifestó la presidenta de Educamos, Migdalia Santiago.

Previo a entrar a la reunión, Santiago adelantó que no aceptarían menos que mantener que los maestros retirados reciban una pensión vitalicia equivalente a 75% del salario y que puedan jubilarse a los 55 años de edad, condiciones vigentes actualmente.

"Enseñamos a luchar, en la calle y en la escuela", "digno, digno, quiero un retiro digno", "del abuso me cansé y a la calle me tiré" fueron algunos de los estribillos que cantaron en la manifestación. (David Villafane/Staff)

“Los maestros tiene que entender que si quieren mantener el 75% con los 30 años de servicio, tiene que tirare la calle y darle a esta gente la respuesta. Hoy estuvimos reunidos, escuchamos, tratamos de entender, tenemos varios papeles por ahí, pero no nos dieron una respuesta que satisfaga lo que nosotras y nosotros vinimos a buscar. No hay un compromiso de parte del gobernador. No hay un compromiso de parte del gobierno de Puerto Rico. No lo hay de parte de la Legislatura”, expresó Santiago.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, tronó particularmente contra la Legislatura, luego que la Cámara de Representantes aprobara en la tarde una resolución conjunta que autoriza un pago expedito a los bonistas, como establece el Plan de Ajuste.

“Nos quieren dormir, nos ofrecen migajas”, señaló Martínez.

La presidenta de la Federación hizo un llamado al magisterio a crear comités de huelga en cada escuela en preparación para intensificar las manifestaciones que realizan hace más de dos semanas.

“Los maestros y las maestras estamos antes que la deuda. Nuestros niños están antes de la deuda. Que el pueblo de Puerto Rico está antes de la deuda”, manifestó Martínez. “Todos y todas nos vamos a la calle el tiempo que tengamos que irnos hasta que ellos nos respeten y actúen en favor del magisterio”, agregó.

La presidenta de Únete, Liza Fournier, señaló que la aprobación de la resolución en la Legislatura es un ataque directo contra el magisterio, pues anularía el recurso de apelación que presentó Fadep para evitar la implementación del Plan de Ajuste. La abogada de Fadep, Jessica Méndez Colberg, indicó que aunque se incluyó lenguaje en la medida legislativa que indica que no menoscaba el derecho a la apelación, esto no es suficiente.

“En la medida en que se apruebe con vigencia inmediata y puedan continuar el proceso, hacen los pagos y entra en vigor el Plan de Ajuste, como quiera hace académica la apelación independientemente de que la Legislatura haya puesto un lenguaje sobre que es sin perjuicio al derecho a apelar”, señaló.

La abogada precisó que hoy, Fadep entregó su réplica de 62 páginas ante la jueza Swain para respaldar su petición de que se paralice la implementación del Plan de Ajuste. Explicó que el documento contiene declaraciones juradas para refutar los argumentos presentados por las entidades que se opusieron a su petición, entre ellas la Junta de Supervisión Fiscal.

El encuentro del comité de diálogo se extendió por más de dos horas, hasta las 8:30 p.m. Desde las 4:00 p.m., maestros activos y jubilados realizaron manifestaciones frente a la sede del Sistema de Retiro de Maestros, en Hato Rey.

Aunque los líderes de la Asociación de Maestros -representante sindical exclusivo de los docentes- expresaron que llegaron a la mesa como “un solo magisterio”, los roces entre las organizaciones fueron evidentes toda la tarde. La Asociación convocó a una manifestación de jubilados para las 4:00 p.m., mientras que el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) -que agrupa a la Federación, Educamos y Únete- pautaron otra protesta para las 5:00 p.m. Ambos grupos coincidieron en el lugar y se lanzaron reclamos a través de los altavoces.

Eventualmente, los grupos marcharon unidos.