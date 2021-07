Al debate en torno a la posibilidad de que sea obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico, se suma el hecho de que las vacunas disponibles cuentan –hasta el momento– con autorizaciones de uso de emergencia por la parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) y no una aprobación final, aunque salubristas descartaron ayer que esto sea un impedimento para requerir la inoculación, al menos, en las poblaciones adultas.

“Dentro de una emergencia de salud pública, el estado tiene derecho a tomar aquellas medidas que favorecen el bienestar comunitario sobre el bienestar de un individuo en particular”, planteó la exepidemióloga del Estado Ángeles Rodríguez.

“Tenemos historia prolongada desde los años 40 del uso de vacunas mandatorias con resultados excelentes. Todos, como niños, fuimos vacunados sin pedirlo; nos privaron de padecer de polio, sarampión, tétano, morir por rabia. Entiendo que, si es necesario establecer medidas antipáticas porque la gente se rehúsa a escuchar la ciencia, hay que tomarlas”, afirmó.

El doctor Marcos López, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, sostuvo que “se supone que antes de enero las vacunas estén aprobadas (por la FDA)”. El también miembro de la Coalición Científica anticipó que el requerimiento obligatorio previo a que se otorgue la aprobación final de las vacunas pudiera ser un obstáculo en cuanto a los menores de edad en las escuelas públicas.

“El estado establece los requerimientos de qué vacunas se van a requerir para los niños entrar a las escuelas”, recordó. Pero, en cuanto a la vacuna COVID-19, vaticinó que ese requisito no será obligatorio antes de la aprobación final de la FDA. Sin embargo, en cuanto a las poblaciones estudiantiles adultas, por ejemplo, López indicó que hay universidades privadas requiriendo la vacunación.

Aunque no abundó sobre detalles, la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud, reiteró que la posibilidad de requerir la vacuna de forma obligatoria está en discusión.

“Es parte de las consideraciones que hay sobre la mesa. No te voy a decir que no se está evaluando, eso se hace con todas las vacunas que han salido a través de la historia. De ahí, no te puedo adelantar más”, afirmó en declaraciones a El Nuevo Día. “Yo pienso que deberíamos todos entender la importancia de la vacunación”.

En vías de proteger a toda la población, reiteró Cardona, “una de las consideraciones es esa, pero no es la única”.

La discusión se desarrolla mientras sigue en alza el nuevo repunte de contagios de COVID-19 en el archipiélago. Las tasas de positividad en pruebas y en casos nuevos únicos alcanzaron ayer 4.9% y 4.3%, por encima del umbral 3% y 2% de control recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con alrededor de un 58.7% de la población completamente vacunada, según la base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

“El repunte en Puerto Rico empeoró esta semana. La tasa de crecimiento exponencial ahora es de duplicación cada nueve días, más alta que la de marzo. Las hospitalizaciones también están subiendo, la grandísima mayoría entre los no vacunados. Recuerden que la vacuna es gratis y segura”, enfatizó en Twitter el bioestadístico Rafael Irizarry, miembro de la Coalición Científica.

Siguen su curso

Mientras tanto, siguen su curso los procesos para la otorgación de licencia o aprobación final de las vacunas disponibles por parte de la FDA.

Tan reciente como el 16 de julio, la entidad federal aceptó formalmente la solicitud de licencia o aprobación para la vacuna de Pfizer-BioNTech, específicamente para la prevención de COVID-19 en personas de 16 años o más, y dio prioridad a la revisión de la solicitud.

Actualmente, dicha vacuna está autorizada para uso de emergencia en personas mayores de 12 años. La fecha límite para la revisión es enero de 2022, pero la aprobación pudiera realizarse antes. En una comunicación pública, la FDA sostuvo que la revisión “se encuentra entre las más altas prioridades de la agencia, y la agencia tiene la intención de completar la revisión mucho antes”. La vacuna de Pfizer, que fue la primera en obtener la autorización de emergencia, se perfila como la primera en obtener su aprobación.

La compañía de biotecnología Moderna, por su parte, anunció el 1 de junio que inició el proceso de solicitud para obtener la licencia de su vacuna en personas de 18 años o más. “Esperamos trabajar con la FDA y continuaremos enviando datos de nuestro estudio de fase 3”, indicó Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, en una comunicación en su página web. La vacuna de Moderna también está disponible mediante una autorización de uso de emergencia, que se otorgó el 18 de diciembre de 2020.

En cuanto a la vacuna de Janssen (propiedad de la multinacional Johnson & Johnson), que también cuenta con una autorización de emergencia, la compañía sostuvo recientemente que el estudio de fase 3 “demuestra la eficacia de nuestra vacuna COVID-19 de inyección única, incluso contra variantes virales que son altamente prevalentes. Independientemente de la raza y el origen étnico, la edad, la ubicación geográfica y las comorbilidades, estos resultados siguen siendo consistentes”.