Y es que su rica historia no solo proviene desde la fundación de un poblado. En estos lares, la presencia humana puede evidenciarse desde mucho antes de la llegada de los europeos.

Sin embargo, no es esta característica la que usualmente provoca discusión cuando se habla de este municipio, siendo su nombre uno de los aspectos que más atención ha recibido y más debate ha generado a través de los años. Se trata del pueblo con el nombre propio más largo en el mapa político de la isla: San Sebastián de las Vegas del Pepino.

Teorías sobre su origen

Sin embargo, sus detractores debaten esta teoría al indicar que es absurda e ilógica, toda vez no es plausible que se le dé el nombre a la barriada primero y luego al pueblo. Lo normal sería lo contrario.

“Algunos pueblos de la isla deben su nombre a los primeros pobladores pudientes que radicaron estancias o haciendas en el mismo … aunque se investigó la posibilidad de que el Pepino fuese derivado de tal manera, la búsqueda no fue fructuosa” , señala el historiador.

No obstante, Cardona Bonet explica que existen textos que respaldan la teoría.

No obstante —y aunque Cardona Bonet no descarta del todo la posibilidad— no existe récord histórico conocido sobre la existencia de don Sebastián del Pepino, ya que se le adjudica su fundación al capitán González de la Cruz.