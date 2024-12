Read this article in English .

Según el recuento popular, la edificación original contaba con una línea de campanas en su pórtico frontal que —cuenta el rumor— pertenecían a una lechería que las hacía sonar cada vez que llegaba el suministro de leche fresca a la isleta del Viejo San Juan. Sin embargo, esa aseveración casi siempre adolece de un dato fundamental al no indicar con exactitud en qué período de la extensa historia de la Ciudad Amurallada tuvo ese uso.

El arquitecto José C. Silvestre, conservacionista del ICP, explicó a El Nuevo Día los récords de la agencia muestran evidencia de la utilización de la estructura solamente desde la década de 1950, cuando se fundó la entidad gubernamental. A través de fotografías de la fachada de la estructura, tomadas durante la creación de un inventario fotográfico dos años antes de la fundación del organismo gubernamental, se puede observar que esta no mostraba las campanas; supuesta evidencia de que allí operó una lechería.

“Nuestros expedientes datan del 1955, que es la fecha en que se fundó el ICP”, explicó Silvestre. “Contamos con un inventario de fotos levantado entre 1953 y 1954 sobre las fachadas en el Viejo San Juan y para ese inventario se tomó una foto de ese edificio donde no se muestran las campanas que se alega estaban originalmente en el pórtico frontal”.

No obstante, no existe evidencia historiográfica que corrobore el señalamiento. Por lo menos no en manos del ICP.