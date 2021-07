Mientras continúa el alza en contagios de COVID-19, el principal oficial de epidemiología de Salud, José Becerra, manifestó este miércoles que no sabe cuántos brotes hay actualmente en Puerto Rico, información que hasta hace unos meses era publicada en informes del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos de Puerto Rico (SMICRC).

“La respuesta es desconocida”, afirmó Becerra en respuesta a preguntas de El Nuevo Día.

Esa información se recopiló y publicó por parte del equipo del SMICRC hasta el 18 de mayo, pero Becerra detuvo la publicación de esos informes alegando que no había “una definición estándar que se use en todos los municipios de qué es un brote”, reconoció hoy.

Contrario a lo que planteó Becerra, los informes sobre brotes publicados por el Sistema detallaban la definición de brote como “dos personas o más que han sido diagnosticadas como COVID-19 positivo y tienen un enlace epidemiológico en tiempo y espacio”.

El doctor insistió luego en que, aunque había una definición plasmada en papel, no todos los epidemiólogos municipales cumplían con el rigor de la definición al clasificar un brote, poniendo en duda el conocimiento y desempeño de los equipos municipales. “Hay bastante fluctuación en la calidad”, señaló.

El doctor apuntó a la exdirectora Yonaica Plaza, al señalar que no siguió sus instrucciones de corregir esa alegada deficiencia por parte de los equipos municipales. En la conferencia de prensa de hoy, no mostró evidencia que sustentara las alegaciones de falta de rigor de parte de los epidemiólogos municipales.

Para sostener el señalamiento, dijo que la pasada semana un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) autorizado por él -y que no identificó- solicitó a los equipos municipales un informe sobre brotes, pero que solo 15 respondieron. Becerra no pudo precisar cuánto tiempo se les otorgó a los epidemiólogos municipales para desarrollar los informes, pero insistió en que no todos cumplían con la definición de brote.

Becerra reconoció, además, que desautorizó a los epidemiólogos municipales responder preguntas a los periodistas. “Lo que quiero evitar es la falta de contextualización”, respondió al ser cuestionado.

En cuanto a brotes, solo pudo precisar datos de los municipios de Isabela, Aguadilla, Aguada, Mayagüez y Hormigueros, que componen parte de la región oeste, donde es mayor el repunte actual de contagios de COVID-19, con una tasa de positividad en pruebas de 12.5% el lunes, duplicando la cifra general de Puerto Rico. En dicha región, entre el 12 y el 18 de julio se detectaron 14 brotes, nueve de ellos familiares, tres comunitarios y dos laborales, que sumaban 75 casos únicos. Cinco de esos casos habían requerido hospitalización y no había muertes asociadas.

En la conferencia la alta gerencia de Salud reconoció la necesidad de aumentar la cantidad de pruebas para detectar el coronavirus en la región, así como reforzar las estrategias de vacunación, particularmente en el renglón de edad de 20 a 29 años, pero ni el secretario Carlos Mellado ni la doctora Iris Cardona, principal oficial médico, detallaron medidas o acciones específicas para los próximos días o semanas.

En relación con la falta de respuestas, la epidemióloga Fabiola Cruz subrayó este martes la importancia del acceso a la información relacionada al comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico.

Cruz enumeró una larga lista de preguntas para cuales no ha habido respuesta por parte de Salud desde se publicó el último informe del SMICRC, el 18 de mayo. Aunque en sus expresiones la epidemióloga no menciona a Plaza, las interrogantes que permanecen sin respuesta son cónsonas con la denuncia de la doctora, en cuanto a que su trabajo para Salud se vio limitado por la Oficina de Epidemiología ante la falta de acceso a la información.

“El conocer el perfil de los casos investigados y comparar con los lugares de mayor incidencia, nos puede dar una visión clara de qué otras intervenciones (educación dirigida, pruebas, vacunas, etc.) pudiésemos hacer aparte de la vacunación”, manifestó Cruz en las expresiones que hizo públicas a través de su perfil en Twitter.

“En los pasados dos meses, ¿cuál es el porcentaje de investigaciones que se logra en 24 horas a 48 horas? ¿Cuáles fueron las exposiciones más prevalentes en esos grupos? ¿En qué trabajan? ¿Cuántos están vacunados? Los que no están vacunados, ¿conocemos sus razones dudas? ¿Cómo está el acceso a pruebas en esa población? ¿En dónde estuvieron los niños infectados? ¿Desarrollaron síntomas? ¿Qué enfermedades crónicas están presentes en los vacunados con síntomas? ¿Cuántos contactos positivos generaron los vacunados versus los no vacunados? ¿Cuántos brotes tenemos y cuál fue la causa?”, expuso la creadora y exdirectora del SMICRC.

La salida de Plaza de su cargo como directora del SMICRC se dio a conocer el viernes. La doctora relató que la ausencia de transparencia al interior de la Oficina de Epidemiología no solo limitó su trabajo, sino que mantiene al país desprovisto de informes que, hasta hace dos meses, publicaba el SMICRC.

Mellado se defendió de los cuestionamientos de parte de diversas figuras, haciendo referencia a los datos que publica Salud en su dashboard. Pero ese tablero, si bien incluye información amplia, no responden las preguntas anteriores y otras. “Aquí no se está ocultando absolutamente nada”, manifestó el secretario.

Por separado, una fuente aseguró que existe descontento general por parte de los epidemiólogos y equipos de los municipios, ya que producen y proveen los datos sobre sus investigaciones a Salud, pero la Oficina de Epidemiología no genera o no publica los informes correspondientes.

“Si bien está claro que la vacunación funciona y debe ser el mensaje principal, no es lo único que podemos y debemos hacer. La pandemia es de vacunados y no vacunados, es de adultos y niños, es un asunto de salud pública, es responsabilidad de todos, y debemos estar bien informados”, apuntó Cruz.

El Nuevo Día reiteró hoy una petición de respuesta a diversas preguntas no atendidas por la Oficina de Epidemiología durante los pasados dos meses, como el número de brotes activos y cerrados y un informe actualizado sobre vigilancia genómica y casos confirmados de variantes en Puerto Rico, entre otras. Sobre la variante Delta, Becerra indicó hoy que la cantidad de casos confirmados aumentó a 64. “No tengo razón para dudar que la variante predominante en Puerto Rico es la Delta, es claramente como se está comportando la epidemia en Puerto Rico”, expresó.

Cruz también enumeró cuestionamientos relacionados a las variantes de COVID-19 en Puerto Rico, como cuáles son las que más hospitalizaciones están causando, en qué escenarios se transmitieron, cuál es la variante predominante por región y de dónde venían los viajeros positivos a coronavirus cuyas muestras han sido secuenciadas y se han detectado variantes. “La información es poder… y en salud pública se utiliza para empoderar a los individuos y las distintas organizaciones de base comunitaria logrando una respuesta de altura junto a la principal agencia de salud del país”, expresó la epidemióloga en su escrito.

Tampoco se sabe qué porcentaje de viajeros se incluye en la vigilancia genómica o cuántos causaron brotes o contactos positivos en el archipiélago.

“No debe ser secreto que nos encontramos en una época de alta demanda de viajeros. Lo que no se ha puntualizado lo suficiente es que, a pesar de problemas en la transmisión de datos, se puede certificar que en estos momentos nos encontramos observando el mismo volumen elevado de viajeros intermitentes (con cinco días o menos de permanencia) de lo que estuvimos en abril, o más, pues la transmisión (de datos) se ha visto interrumpida en varias ocasiones”, manifestó, por su parte, la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico.