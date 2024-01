La crisis de salud pública que arropa a Estados Unidos por las muertes por sobredosis con fentanilo ya impacta al mismo nivel en Puerto Rico, con un “aumento sostenido” de fallecimientos conectados al uso del opioide, alertó María Conte Miller, directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Hemos dado visibilidad con nuestros resultados de estos análisis a la problemática que existe. Antes, había una mera percepción de que lo que estaba pasando en Estados Unidos continental se había extendido a Puerto Rico. Estamos confirmando que sí, (el fentanilo) está causando muertes en la misma proporción que en Estados Unidos”, subrayó Conte Miller en entrevista con El Nuevo Día.

Las estadísticas del ICF evidencian un patrón de aumento, particularmente a partir de 2020, con 380 muertes por intoxicación con fentanilo confirmadas ese año. La cifra se elevó en 2021 a 544 casos y alcanzó un nuevo récord local en 2022, con 636 fallecimientos. Conte Miller detalló que el ICF ya ha confirmado 344 muertes correspondientes a 2023, pero, por tratarse de un análisis que puede tomar hasta tres meses, hay casos que siguen bajo evaluación, por lo que advirtió que la cifra puede alcanzar o superar la de 2022.

Los datos muestran, también, que el perfil demográfico dominante de estas muertes en Puerto Rico corresponde a hombres de 20 a 45 años con historial conocido de uso de sustancias controladas, que son encontrados muertos por un familiar. “En sala, estamos viendo dos a tres casos de sobredosis (por día), la mayoría por fentanilo”, precisó Conte Miler. “Si uno quiere ir a la raíz del problema, hay que tratar la drogadicción desde el punto de vista salubrista. La campaña educativa debe ser de prevenir el uso de fentanilo”, aseveró.

El fentanilo cobró la vida de alrededor de 74,000 personas en Estados Unidos en 2022, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). Un análisis del periódico The New York Times precisó que esta droga fue responsable de un tercio de las muertes entre los estadounidenses de 25 a 34 años ese año. Diariamente, más de 150 personas mueren a causa de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos y la isla, según el Colegio de Químicos de Puerto Rico.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Además, es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en Estados Unidos, según los CDC.

Hay dos tipos de fentanilo: farmacéutico y fabricado ilícitamente. Ambos se consideran opioides sintéticos. El fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas de cáncer.

Sin embargo, los casos más recientes de sobredosis relacionadas con el fentanilo están vinculados al fentanilo fabricado ilícitamente, que se distribuye en mercados de drogas ilegales por su efecto similar al de la heroína, de acuerdo con los datos de los CDC. Con frecuencia, el fentanilo se añade a otras drogas debido a su extrema potencia, lo que hace que se vuelvan más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas.

La directora del ICF anotó que, el hecho de que se pueda evidenciar ahora el mortal impacto de las sobredosis con fentanilo en Puerto Rico, no significa necesariamente que no estuviese ocurriendo desde años anteriores a un nivel similar. Conte Miller indicó que, antes de 2020, el ICF no contaba con la estructura necesaria para llevar a cabo el complejo análisis que requieren los casos de fallecimientos por intoxicación con fentanilo.

“El laboratorio de toxicología recupera, en ese momento (2020), su capacidad de análisis con su equipo, materiales y el personal necesario para poder hacer ese tipo de análisis en un tiempo razonable y poder obtener resultados confiables”, relató. “Por eso, es difícil precisar si antes de esa fecha existían esos casos de fentanilo, la misma cantidad, porque la búsqueda no era tan consistente”, apuntó.

Datos del ICF correspondientes a años anteriores muestran por ejemplo que, en Puerto Rico, no hubo ninguna muerte por intoxicación con fentanilo en 2012 y apenas una cada año entre 2013 y 2015. En 2016, la cifra reportada fue siete y, luego, en 2017, el número se elevó a 74. El año siguiente, 2018, los fallecimientos confirmados fueron 145, un número que se elevó a 196 en 2019 y que se duplicó en 2020, cuando el ICF estandarizó el proceso para identificar y confirmar la presencia de fentanilo en los cuerpos.

¿Qué hacer ante una sobredosis por fentanilo?

Los signos de sobredosis son pupilas pequeñas y contraídas, quedarse dormido o perder el conocimiento, respiración lenta, débil o sin respiración, sonidos de atragantamiento o gorjeos, cuerpo flácido, piel fría o húmeda y pegajosa, y manchas en la piel (especialmente en los labios y las uñas), según los CDC.

Conte Miller enfatizó en que las personas con historial conocido de uso de sustancias controladas deben tener consigo Narcan, un medicamento sin receta que puede salvar a alguien de una sobredosis de heroína, fentanilo o medicamentos opioides recetados. “La persona que es usuaria debe tener Narcan disponible y conversar con su familiar para que la asista si ocurre una sobredosis”, recalcó.

No obstante, recordó que el medicamento “no es una panacea; a veces, hay casos que revierte, hay otros que no”. “Aunque la persona muestre evidencia o signos de recuperación, hay que llamar al 911″, sostuvo.

Además de administrar el Narcan, es necesario mantener a la persona alerta. “La persona se va en el sueño, muere en el sueño, no se puede dejar que la persona se duerma, hay que mantenerla despierta”, precisó.