El secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, recibió este jueves un panfleto con las propuestas de organizaciones que se manifestaron hoy frente a la agencia, en contra de que se establezca un currículo de educación con perspectiva de género en las escuelas del país.

“Yo les hago la invitación a ustedes, de ser parte de lo que se está construyendo, de que lo vean, de que podemos quitar mitos”, respondió Ramos al recibir en sus manos el panfleto. En medio de la protesta, se informó que el funcionario hizo una pausa en su ruta de visitas a planteles en el contexto del inicio de clases presenciales y llegó hasta la agencia para atender a los manifestantes.

“Queremos igualdad de oportunidades para nuestros niños, independientemente de que sean niño o niña, queremos que independientemente de lo que son, se les respete”, subrayó Ramos. “Hablo de la diversidad, que se les respete, se les acepte y se les incluya”.

PUBLICIDAD

“Nos gustaría una reunión exclusiva”, solicitó al secretario una de las portavoces de la manifestación, Claribel Maldonado. “Yo los voy a escuchar”, respondió el secretario. En la alocución de los manifestantes, Maldonado fue presentada como profesora para hablar sobre “la verdad con relación a la palabra género”. Al ser cuestionada por este medio sobre sus credenciales como profesora en torno al tema que abordaría, se identificó como educadora en asuntos de política y ética. “No lo estoy ejerciendo ahora, pero soy educadora”, dijo, añadiendo que posee una maestría en comercio e investigación internacionales.

Este medio les solicitó a los portavoces mostrar las fuentes científicas a las que hacían referencia, pero se negaron. El panfleto en manos de este diario cita cuatro fuentes sobre violencia, pornografía, sexo y alcohol; hace referencia a la filósofa Judith Butler; y comparte una cita de autor anónimo. El panfleto también hace referencia al artículo “Intimate partner violence against women and the Nordic paradox”, publicado en el 2016 por el catedrático de Psicología Social de la Universitat de València (UV), Enrique Gracia, y el profesor Juan Merlo, de la Universidad de Lund, en Suecia.

Ese artículo es una de las principales fuentes citadas hoy por los manifestantes, para sustentar sus posturas en contra de la educación con perspectiva de género. Sin embargo, una verificación de la publicación arroja luz en cuanto a que el estudio no trata sobre la educación con perspectiva de género ni cuestiona este tipo de currículo educativo, sino que explora las posibles razones detrás de altas tasas de violencia de género en los países nórdicos, pese a altos índices de igualdad de género, para aumentar la eficacia en la respuesta al problema de violencia de género, que el estudio reconoce como un “problema de salud pública”.

PUBLICIDAD

Entre otros puntos, el panfleto firmado por la Coalición Provida y Familia, solicita la reincorporación del programa Tus Valores Cuentan y la implementación de otro programa llamado “Aprendiendo a Querer”. En síntesis, dijeron apoyar la “perspectiva”, pero no de género. “La píldora venenosa, la manzana de la discordia, es la palabra género”, afirmó Mario Rosado, presidente de la junta directiva de la Coalición. “Solicitamos una educación centrada en la equidad humana y la eliminación del concepto género de la educación”, añadió Maldonado.

El secretario de Educación, por su parte, se mostró en la disposición de escuchar los planteamientos en una reunión. “No voy a trabajar nada a puertas oscuras. Mi mesa está ahí, mi oficina está ahí”, mencionó.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la división de ONU Mujeres, define perspectiva de género como una forma de ver o analizar, que consiste en observar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas.

Esa mirada permite, a su vez, identificar cómo los roles limitan el desarrollo humano pleno de mujeres y hombres, creando desigualdades.

Mediante orden ejecutiva el pasado 25 de enero, el gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia debido a un alza en los casos de violencia de género en el archipiélago y ordenó establecer medidas “dirigidas a prevenir y erradicar esta conducta en nuestra sociedad”. Entre esas medidas, está la implantación de un currículo educativo con perspectiva de género.

“Estamos comprometidos con establecer un proceso para desarrollar un currículo de perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia”, lee la orden.

PUBLICIDAD

“La posición es firme, hay una orden ejecutiva del gobernador”, afirmó el secretario interino de Educación, al tiempo que indicó que “todos los sectores” estarán incluidos en la discusión, que está abierto a recomendaciones y que habrá una fase orientación en relación con el currículo.

“Hay unos pilares que son básicos, que están ahí. Hablamos de la tolerancia, hablamos de la aceptación, hablamos del respeto y la erradicación de la violencia en nuestro país, del sector que venga”, reiteró el funcionario.

A mediados de julio, la presidenta del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), Carmen Ana González, había adelantado que el currículo con educación con perspectiva de género en el sistema de enseñanza público no se implementaría en agosto.

El Comité PARE, que fue creado mediante la misma orden ejecutiva declaración de emergencia, indicó que la implementación del currículo está proyectada para el segundo semestre escolar, que inicia en enero de 2022.

“Es imperativo aclarar que no ha comenzado a impartirse un currículo de perspectiva de género en el sistema público escolar. Como bien ha expresado el gobernador Pierluisi, las guías propuestas por el Comité PARE están siendo evaluadas por el Departamento de Educación y sus peritos en docencia, y oportunamente será compartido con toda la comunidad a nivel regional con la mayor transparencia y apertura al diálogo. Esos cambios al currículo se estarán implementando el próximo semestre que comienza en enero”, publicó PARE en su perfil en Twitter.

En un momento dado, el grupo de manifestantes y sus portavoces rodearon, en actitud intimidatoria, al periodista de El Nuevo Día a cargo de la cobertura de la manifestación, cuestionando la publicación de contenido noticioso, cuando se trata de la contraparte a sus posturas en torno a la educación con perspectiva de género.