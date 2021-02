El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, le restó legitimidad al informe emitido por la Comisión Especial Sobre los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que establece que los animales en el Zoológico Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez, están “en condiciones míseras”.

El funcionario le indicó a El Nuevo Día que tan reciente como ayer estuvo en las instalaciones del parque, por lo que afirmó que vio a los animales “en condiciones dignas y saludables”.

“A mí me parece que es un informe que tiene información atrasada, que no está actualizada, porque habla de que faltan fondos federales y ya FEMA aprobó los $6.5 millones para hacer las reparaciones en el zoológico. No toma en cuenta que ya se contrató la escuela de veterinaria de la Universidad Ana G. Méndez para que provea servicios de veterinarios y cada vez que yo voy al zoológico -y yo no aviso cuando voy- encuentro un veterinario por allá”, aseguró Machargo Maldonado en entrevista telefónica.

Cuestionado sobre por qué las versiones de organizaciones de veterinarios y ambientalistas no coinciden con las del DRNA en que los animales del zoológico viven “dignamente”, el secretario respondió que tendrían que ir directamente al zoológico para ver el área y así coincidir con él.

“Yo creo que es un problema de que este informe parece que está basado de información caduca. Ellos están pidiendo la oportunidad de ir al zoológico de inspeccionar, yo creo que es prudente que ellos vayan al zoológico y vean las condiciones actuales para que vean que lo que está en su informe es obsoleto”, acotó.

El informe de la la Comisión Especial Sobre los Derechos de los Animales sostiene que los animales que habitan en el zoológico de Mayagüez “se encuentran en condiciones míseras, necesitan atención médica veterinaria urgente y las condiciones del hábitat son inadecuadas”.

“Actualmente los animales se encuentran con varias condiciones de salud, entre ellos elefante, Mundi que, ha presentado síntomas de artritis y otras condiciones relacionadas a su edad que no están siendo tratadas adecuadamente”, sostuvo un comunicado de prensa del Colegio.

De hecho, la comunicación del Colegio recomendó, además, el cierre del zoológico de forma permanente. Al tiempo, solicitaron “acceso inmediato” a las instalaciones para conocer las condiciones en que se encuentran los animales y las estructuras.

Sin embargo, Machargo Maldonado desmintió esas declaraciones e insistió que todos los animales tienen un veterinario que los visita diariamente.

Cuando este medio le preguntó al secretario cuántos animales habían en el zoológico, el funcionario no pudo responder la pregunta. “No me sé el número de memoria’, dijo.

Tampoco precisó a cuánto ascienden los gastos de la agencia para mantener a los animales y para acondicionar las instalaciones del parque, adscrito al programa de Parques Nacionales.

También quedó a deber una respuesta sobre cuáles son las partidas de fondos que asignó FEMA para realizar mejoras en las instalaciones. Mencionó, no obstante, que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias autorizó $6.5 millones para ello.

Pese a los cuidados veterinarios, Machargo Maldonado confirmó que en los pasados meses han fallecido, al menos, tres animales de los que recuerda: un león, un sable y un ocelote, este último, sostuvo el funcionario, falleció el pasado mes.

“Se le realizó la necropsia (al ocelote) y entendemos que tenía un padecimiento pulmonar”, indicó el secretario. Mientras, dijo que el león tenía un cáncer metastizado, pero no precisó de qué falleció el sable.

No ha conversado con el gobernador acerca del zoológico

Cuestionado sobre la postura del gobernador Pedro Pierluisi sobre la reapertura o cierre del zoológico, el secretario respondió que no ha sostenido reuniones con el ejecutivo en la que hayan hablado del particular.

Dijo, sin embargo, que “en general” la postura del gobernador es reabrir todas las instalaciones públicas.

“En cuanto al zoológico yo no he discutido ese tema en específico pero en general él apoya que todas las facilidades públicas se reabran y se evalúe el mejor uso que se le pueda dar ya sea con alianzas con municipios o alianzas público privadas. Yo voy a tener una reunión sobre el programa de parques con la fortaleza para discutir los planes que propongo”, destacó.

Machargo Maldonado descartó que una propuesta de privatización del zoológico esté sobre la mesa. “Por parte mía no”, indicó.

Añadió que está dispuesto a escuchar ideas de grupos que promuevan un cambio del zoológico para reabrirlo, pero con un enfoque educativo y científico, sin que las investigaciones científicas sean invasivas.

El funcionario aseguró que la reapertura del zoológico se proyecta para “muy pronto” y espera que todo el proceso se complete antes de que finalice este año.