Aunque hay reacciones encontradas en torno a si las medidas anunciadas este lunes por el gobernador Pedro Pierluisi mediante orden ejecutiva lograrán frenar un nuevo alza de casos de COVID-19 en Puerto Rico, dos salubristas coincidieron en que la acción proactiva de las personas es el método inmediato para evitar contagios.

“Apelo a que la gente ya tenga suficiente consciencia de cuáles son aquellas actividades que les pueden traer problemas y no esperar a que el gobierno se las prohíba, sino que tomen decisiones correctas”, afirmó la doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del Estado.

“La realidad es que tenemos en nuestras manos la oportunidad de volver a números bajitos y que esto no se salga de control”, apuntó, por su parte, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

Las reacciones de los salubristas surgen luego que Pierluisi emitiera una orden en la que agrupa medidas que ya estaban en vigor y añadiera otras, como la exigencia de vacunación obligatoria a patronos con 50 empleados o más.

PUBLICIDAD

El gobernador, por otro lado, eliminó la certificación jurada para excepción religiosa o médica, pues quienes no se vacunen estarán obligados a presentar resultados negativos cada siete días. Además, ordenó la vacunación de los menores de cinco a 11 años como requisito para recibir clases presenciales.

Ya estaban en vigor otras medidas mediante orden administrativa del secretario de Salud, Carlos Mellado, como uso universal de mascarillas en lugares cerrados y en lugares abiertos con aglomeraciones y lugares turísticos, y la regulación de aglomeraciones con las opciones de 100% de capacidad solo con personas vacunadas o 50% de capacidad en lugares con población mixta.

Aunque la doctora Rodríguez hizo un llamado a la conciencia y prudencia de las personas, la epidemióloga opinó que las medidas anunciadas por el gobernador ante el aumento en casos son insuficientes para un efecto inmediato.

“Me parece que esas medidas son muy positivas a largo plazo. En el momento en el que hay un repunte, entiendo que hay que tomar otras acciones, porque la vacuna toma tiempo en ser efectiva”, explicó.

“Si lo que queremos es tratar de evitar los contagios y prevenir que volvamos a tener cierres y medidas más draconianas, quizás debió haber sido un poco más proactivo en medidas dirigidas a disminuir actividades de alto riesgo”, sostuvo.

Rodríguez describió las actividades de alto riesgo como aquellas que promueven la aglomeración de personas, particularmente en donde el consumo de bebidas alcohólicas y de comida reduce o elimina el uso de la mascarilla.

“Cuando uno va a una discoteca, barra, chinchorro, uno se puede quedar hasta las 6:00 de la mañana y eso son lugares de alto riesgo, porque están aglomerados. Esas actividades deberían ser limitadas en términos de tiempo”, subrayó, al tiempo que mencionó otros eventos multitudinarios como conciertos. Rodríguez apuntó que fue un error dejar sin efecto a mediados de octubre la Ley Seca y la restricción de horarios entre 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la madrugada.

PUBLICIDAD

“Las tendencias en Europa y Estados Unidos nos dicen que los números no van a bajar, van a subir, porque habrá mucha gente viajando por las fiestas”, advirtió.

Según datos actualizados hasta el lunes, la tasa de positividad del virus en la isla se encuentra en 3.15. Esta métrica ha ido en aumento durante todo noviembre. Al 31 de octubre, ascendía a 1.8 y desde entonces va en alza.

Al momento, Puerto Rico se encuentra en un nivel moderado (amarillo) de transmisión, con aproximadamente 20 casos (confirmados y probables) por cada 100,000 personas. Un umbral importante al que Salud presta atención es si se sobrepasan los 150 casos diarios sostenidamente por un periodo de siete días, o 32 casos por cada 100,000.

“El gobernador está en la parte educativa, advirtiendo a la gente. Si no nos vacunados y mantenemos las medidas de protección, esto va a salir de control”, opinó el doctor Ramos al validar las acciones del gobierno y reiterar un llamado a la ciudadanía a cumplir con las medidas en vigor.

“Necesitamos que la gente coopere, no que no disfruten, pero hay que hacerlo siguiendo las medidas de protección. No podemos ver un concierto que la mayoría de la gente no tenga mascarilla, no podemos ver las barras llenas de gente para arriba y para abajo sin mascarilla”, apuntó el también miembro de la Coalición Científica.

El médico también urgió a las personas que no se han vacunado, que se vacunen, y quienes hayan completado su serie de vacunación y cualifiquen para un refuerzo, acudan a su proveedor más cercano y reciban la dosis.

PUBLICIDAD

En Puerto Rico unas 288,921 personas, o el 12.2% de la población, ha recibido su dosis de refuerzo, según la actualización más de la base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

“Tenemos en nuestras manos la oportunidad de revertir esto o que siga el aumento y salga de control y tengamos que tener medias de restricción en las navidades, algo que diría que no aguanta ni la salud mental ni publica del país, ni la economía”, manifestó Ramos.