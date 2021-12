Cinco portavoces de un grupo de 19 organizaciones que brindan servicios a víctimas de violencia de género advirtieron hoy, miércoles, sobre su limitación en seguir operando ante la lentitud en la distribución de fondos federales y la reducción de su presupuesto, que culmina en recortes en personal, cierres parciales y menos camas en los albergues para sobrevivientes durante la temporada navideña en Puerto Rico.

“Estamos en un momento crítico porque suele ser una temporada alta en casos de violencia de género, y el panorama se complicó con el alza de casos de COVID-19. Nuestras organizaciones se han destacado por ser la primera línea de acción y este momento no es la excepción. Nos preocupa que algunas de nuestras organizaciones estarán limitadas de personal y de servicios debido a recortes en los fondos VOCA“, apuntó Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Pagán Jiménez detalló que los recortes del Programa de Asistencia a Víctimas de Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés) disminuirían contundentemente los servicios directos a sobrevivientes. Sin embargo, hizo hincapié en que otros fondos federales han sido asignados a la isla, pero el gobierno aún no los ha distribuido con agilidad.

“Nos parece inaudito que en vez de tener más fondos, tengamos escasez de ellos. A pesar de los recortes de los fondos VOCA, se asignaron $7 millones de Casa Blanca, identificados por el Comité PARE. Los mismos no han sido trabajados con agilidad... Entendemos que el proceso es lento, ineficiente y a veces parece arbitrario”, denunció la licenciada Pagán Jiménez.

Las portavoces también forman parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), cuerpo que fiscaliza y hace propuestas para dar seguimiento a la orden ejecutiva del Estado de Emergencia por Violencia de Género, firmada el 25 de enero de 2021.

Al 23 de noviembre de 2021, el Observatorio de Equidad de Género contabilizó 48 feminicidios en Puerto Rico. De estos casos, 11 fueron perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas, incluidos los feminicidios de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas.

En Puerto Rico, hay nueve albergues de violencia doméstica y sobre 20 organizaciones de servicio directo que ofrecen consejería, psicología, manejo de casos, intercesoría legal, representación legal, vivienda transitoria, realojamiento rápido, vivienda permanente, entre otros.

Actualmente, en Puerto Rico hay 160 camas en albergues, 24 intercesoras legales, 13 abogadas y 40 profesionales de ayuda trabajando desde las organizaciones no gubernamentales, según la directora de la Red de Albergues de Violencia de Género de Puerto Rico, Vilmarie Rivera Sierra.

Asimismo, detalló que el COVID-19 también ha afectado los servicios de los albergues porque la capacidad se limita por los protocolos de control de contagio. Hoy día, hay un 80% de ocupación en los nueve albergues en la isla.

Crisis por merma en intercesoras legales

Otro preocupación para las organizaciones es la merma en las intercesoras legales, recurso que tienen las víctimas de violencia de género para ser acompañadas en los tribunales.

“Desde el 30 de septiembre hasta el presente, se han perdido 24 puestos de intercesoras legales, nueve abogadas, 22 profesionales de ayuda y 39 empleos para servicio de violencia sexual debido a la falta de asignaciones presupuestarias que usualmente el gobierno hace a las organizaciones. Reconocemos que en enero pueden haber más empleos perdidos”, detalló Rivera Sierra.

Por su parte, Romelinda Grullón, del Centro de la Mujer Dominicana, reconoció la precariedad que enfrenta su organización por la reducción de las jornadas de sus empleadas debido a no tener fondos disponibles. Esta entidad solo cuenta con seis intercesoras legales a tiempo parcial. El 31 de diciembre terminan dos de ellas su contrato, por lo que enfrentarían más escasez de servicios.

“Estamos buscando que los tribunales no se queden sin servicios para las mujeres inmigrantes. Trabajo 80 horas al mes, pero en realidad trabajo el doble del tiempo porque no hay suficiente personal. No es justo que las mujeres, víctimas de violencia, tengan que pasar por esto... Lo que estamos exigiendo no es una dádiva, es un derecho. Espero que esta conferencia sensibilice al gobierno y a los encargados de compartir los fondos. Y que las mujeres inmigrantes sepan que no están solas”, compartió Grullón.

Vilma González Castro, de Coordinadora Paz para las Mujeres, explicó que trabajan con un sistema integrado de servicios y que las intercesoras legales son pieza angular en el proceso judicial de las víctimas.

“Cuando el gobierno no es diligente con la distribución de fondos, el sistema completo se afecta porque se nos dificulta los referidos y tener accesibles los servicios integrales. Nuestros servicios salvan vidas, detienen los ciclos de violencia y dan futuro a las mujeres que los reciben”, manifestó González Castro.

Pagán Jiménez compartió que personas que estén atravesando alguna situación de violencia de género pueden contactar a la línea 24-7 de ayuda (787) 489-0022 para recibir respuesta inmediata y referirlas a organizaciones aliadas.