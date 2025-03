“Del saque, como único podríamos iniciarlo sería que hubiese una asignación de fondos especial. Se supone que es la AEE que lo maneje económicamente, pero si yo saco una publicación (convocando a las nominaciones), como nos pasó, que nosotros la pagamos pensando que la AEE iba a responder, y no respondió, terminamos nosotros haciendo ese pago. En un presupuesto de $3.3 millones como el nuestro, no me puedo arriesgar a iniciar un trámite y que luego lo tenga que revertir porque no puedo cumplir con los términos o no tengo los recursos para cumplir con lo que estoy señalando”, planteó el también exalcalde de Camuy.