El lamentable diagnóstico de su padre con Alzheimer y demencia senil, combinado con la perpetua inestabilidad del sistema eléctrico, llevó a Ana Acosta Vega, de Toa Baja, a moverse a la energía solar. El riesgo de quedarse a oscuras no era una opción; con su progenitor en hospicio, un apagón le podía costar la vida.

Acosta Vega completó la transición hacia la “medición neta” en 2015, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aún estaba a cargo del sistema de transmisión y distribución, que pasó a manos de LUMA Energy el 1 de junio de 2021. Aunque su padre falleció poco después, a los 73 años, no vislumbra un futuro sin la estabilidad que le ofrece su sistema de energía solar.

“De que vale la pena, vale la pena”, compartió con El Nuevo Día. “Con (el huracán) Fiona, hubo la situación de que estaba nublado todo el tiempo, y si no hay sol, las placas no cargan la batería. Ahí, me funcionó el conjunto con la planta eléctrica, que la prendía, me cargaba la batería y así podía continuar con mi servicio. (…) Hace poco, hubo unos apagones también, y gracias a Dios, estuve corriendo con mi energía”.

Uno de los beneficios de la conexión solar está en su factura de luz, la cual le “llega de $4″ al mes. Además, gracias a la energía que produce en exceso y que vende a la red eléctrica, cada año recibe un crédito de entre $200 y $300, del cual LUMA debita automáticamente lo que pagaría.

“Ahora mismo, tengo un crédito de $1,300 y pico (acumulado), y ellos (LUMA) me debitan automáticamente los $4 que pagaría por la factura de luz”, compartió la mujer de 44 años, y agregó que, cuando LUMA entró a la ecuación, llegó a recibir facturas elevadas –una de más de $60– por dos meses, pero luego “volvió a la normalidad”.

“Más limpio y más resiliente”

Al igual que Acosta Vega, miles de puertorriqueños han decido apostar a la energía solar en años recientes. Según datos compartidos por LUMA, al presente, más de 78,000 clientes están conectados a cubiertas solares, de los cuales más de 54,000 formalizaron la transición en los 21 meses desde que se completó el pase de batón entre la AEE y el consorcio.

“Es una muy buena noticia, y es importante reconocer los logros y los pasos que se están tomando en Puerto Rico hacia un sistema más limpio y más resiliente. Y parte de eso, es que los clientes tengan la oportunidad de colocar placas solares y de ser, no solo consumidores, sino también productores del sistema”, resaltó vía telefónica con este diario Mario Hurtado, principal oficial regulatorio de LUMA.

De acuerdo con Hurtado, la conexión de estos 54,000 clientes supone más de 330 megavatios de energía renovable añadida a la red, mientras que los 24,000 clientes conectados durante la gerencia de la AEE representan 190 megavatios. En promedio, LUMA efectúa 3,400 conexiones de clientes residenciales cada mes.

Con este avance, Puerto Rico ocupa actualmente el séptimo lugar entre todos los estados y territorios de Estados Unidos “en cuanto a la adopción de energía solar residencial per cápita”, según los datos de medición neta de la Administración de Información Energética federal (EIA,).

A preguntas sobre a qué podría atribuirse el “boom” actual de conexiones a medición neta, Hurtado opinó que una de las razones es que el consorcio ha logrado agilizar el proceso de conexión y reducir el tiempo promedio de espera a menos de 30 días. “Ciertamente, no estamos cantando victoria para todo el sistema, porque todavía falta mucho por hacer, pero es importante ver que estamos avanzando”, acotó.

Hurtado explicó que, tradicionalmente, la energía del sistema fluye de plantas generadoras a través de la red hasta los clientes. Sin embargo, los avances recientes permiten a los clientes tener “su propia fuente de energía” –placas solares–, “y de esa manera puede recibir energía para su consumo, pero con la medición neta, también puede contribuir a la energía que se utiliza en todo el sistema”.

Según el portal de LUMA, un cliente que instala un sistema de energía renovable a través de un “Instalador de Sistemas de Energía Renovable Certificado” puede registrarse para recibir un “contador especial” –metros bidireccionales–, que contabiliza la energía que produce el sistema y la que recibe del consorcio para uso en las noches o en días nublados, cuando el sistema fotovoltaico no produce corriente o produce muy poca. Esto se conoce como medición neta o “net metering”.

Hurtado no pudo precisar la cantidad de solicitudes de medición neta pendientes (“backlog”), pero aseguró que más del 70% de los clientes están recibiendo la conexión en menos de 30 días. Tampoco pudo ofrecer el dato exacto de metros bidireccionales en almacén, pero, de igual forma, indicó que tienen “más que suficiente” para satisfacer la demanda.

En mayo del año pasado, el Negociado de Energía cuestionó la claridad de las estadísticas sobre medición neta provistas por LUMA. En cuanto a este particular, Hurtado sostuvo que el consorcio ha avanzado en la transparencia del proceso, y que así ha sido reconocido por los desarrolladores de energía solar en Puerto Rico.