Han pasado casi 40 años desde que salió de una relación abusiva, pero Elizabeth Andújar aún recuerda muy bien lo difícil, y a la misma vez transformador, que fue contar con la red de apoyo de un albergue para sobrevivientes de violencia de género en su afán de sobrevivir y rehacer su vida.

Los retos actuales que enfrentan las mujeres no son los mismos, pero cada vez que ve el rostro de una sobreviviente se identifica profundamente porque estuvo en ese mismo lugar.

“Siempre digo que, si Casa Julia no existiera, tampoco yo, porque cuando yo me fui esa semana, él me iba a matar. (…) No es fácil cuando lo decides finalmente. Decides caminar y quemar las naves para no volver, pero es difícil con las agencias del gobierno, para conseguir vivienda, en las escuelas de tus hijos, conseguir trabajo, cuidados para tus menores…”, recordó Andújar, autora de “Las páginas de mi historia”, libro en el que cuenta sus experiencias como sobreviviente de violencia doméstica.

Salir de una relación de violencia doméstica es una decisión de vida o muerte, pero compleja para muchas mujeres, por los múltiples retos que enfrentan en el trayecto. Conseguir vivienda, trabajo o sustento para sus hijos; el estigma y la revictimización cuando van hacer la denuncia en la Policía o a buscar una orden de protección en el tribunal se suman al trauma de haber sobrevivido una relación abusiva y de control con personas machistas.

El Nuevo Día conversó con dos sobrevivientes de violencia doméstica. Son dos historias con algunas diferencias, entre ellas el tiempo transcurrido; sin embargo, tienen el mismo desenlace: dos mujeres que lograron salir. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, estas puertorriqueñas enumeran las fallas del sistema y motivan a otras sobrevivientes a no callar.

“Visitando albergues, a través de 35 años, me he encontrado con muchísimas mujeres que me dicen: ‘Si yo no me iba ese día, me iba a matar’. Y sé que eso es así porque eso fue lo que me pasó”, expresó Andújar, conferenciante que ha motivado a muchas mujeres a lo largo de su vida.

Andújar comenzó una relación violenta desde muy joven, a los 17 años. “Hubo muchos micromachismos que yo no pude detectar a tiempo porque estamos acostumbrados culturalmente. (…) Cuando me di cuenta que estaba en una relación violenta, ya no podía salir”, dijo.

“Ya me había ido a vivir con él. La violencia era más fuerte. Estaba llena de terror. A este agresor, no le tenía miedo, le tenía terror porque él me torturaba”, contó.

El día que decidió establecer un detente, escapó muerta de terror. “No puedes esperar que se te quite el miedo que paraliza. En lo que esperas, puedes perder la vida. Tienes que hacerlo con miedo, pero hacerlo”, insistió la también diseñadora y decoradora de interiores.

A finales del 1982, no existía la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54). A donde primero acudió, fue a la Casa Protegida Julia de Burgos, que era el único albergue en ese momento. Actualmente, Puerto Rico cuenta con la Red de Albergues de Violencia de Género que une a más de nueve centros para sobrevivientes alrededor de la isla.

“El peor año que viví”

Carmen, nombre ficticio para proteger su identidad, entró en una relación muy joven como le sucedió a Andújar. Fueron 10 años conviviendo con su agresor, en los que tuvieron tres hijos.

“Fui a convivir a mis 19 años de edad. Al principio, todo era color de rosa. Pero, al pasar el tiempo, comencé a notar cambios de comportamiento que no me agradaban. En varias ocasiones, él me llegó a faltar el respeto, me hacía pasar vergüenzas frente a las personas, me agredía físicamente con puños en la cara y el pecho, me jalaba el pelo…”, narró conmovida sobre las múltiples ocasiones que su expareja la maltrató.

Carmen expresó que se sentía muy amenazada y fue difícil escapar. “Aguanté ese maltrato hasta octubre del 2020. Ese fue el peor año que lo viví. Ahí el maltrato se apoderó tanto que así de la nada, cuando él estaba molesto, me agredía bien fuerte en la cara… Lo único que yo les decía a mis nenes era: ‘Vamos a estar bien. Vamos a salir de esto’”, narró la sobreviviente.

Un día en que su pareja la golpeó tanto, que la dejó con múltiples moretones, decidió que tenía que huir. En ese momento, su expareja le rompió el teléfono. Quedó totalmente incomunicada.

“Donde vivíamos, no salió ningún vecino. No encontraba ayuda de nadie. (...)Se me ocurrió ir a la casa de mi amiga a pedir ayuda. Caminé, casi sin poder hacerlo por los golpes, aproximadamente de 20 a 25 minutos para llegar a donde ella”, contó.

Al momento de llegar con su amiga, rápidamente llamó a la Policía. Sin embargo, el interrogatorio fue mucho más duro hacia ella porque los oficiales pensaban que era solo “un problema matrimonial”. Incluso, sus hijos pensaron lo peor cuando la vieron permanecer en una patrulla.

“Ellos me dijeron que mi pareja, que es el padre de mis hijos, había ido al cuartel a decir que él me había dado frente a los nenes y que yo le había dado. Le dije a los policías que yo en ningún momento le dí. Me indicaron que era una Ley 54 para ambos”, abundó sobre el incidente que ocurrió en medio del primer año de la pandemia COVID-19 en la isla, en el 2020.

Luego, contó que autorizó que entrevistaran a su niño, porque todo ocurrió al frente del menor, pero no fue suficiente. “El policía me dijo: ‘pues móntate en la patrulla que vamos a ir al lugar donde ocurrieron los hechos. Me monté en la patrulla. (…) Cuando llegamos, me indican que no me podía bajar”, dijo.

Insistió que ese momento fue traumatizante para ella. Sus hijos la vieron dentro del carro policíaco y pensaron lo peor. “Fue algo bien triste porque tú ver a tus hijos que se acercan a la patrulla, y te pregunten si te van a llevar presa. Yo les dije: ‘A su mamá no se la van a llevar presa’”, contó.

Después de varios minutos, se pudo bajar del vehículo. Los oficiales le explicaron que ellos debían llamar al Departamento de la Familia, pero no lo iban hacer porque le “daban pena los nenes”. A pesar de esto, contó que los oficiales le dijeron que “eso es un problema de matrimonio” y que como todo problema de parejas, iban a “volver”.

A su expareja se la llevaron para otro pueblo y no se podía acercar a ella, pero aún sentía angustia. “A todas nos da miedo que el agresor aparezca y rompa los portones. Yo no dormía. Siempre estaba con miedo. Y mis nenes también tenían miedo”, agregó.

Al final, pudo separarse de su expareja, pero su historia siguió siendo de mucho terror. Vivía en una residencia de la familia de su agresor. Los familiares del padre de sus hijos le decían que no se podía quedar allí porque iban a vender la casa.

“Me sentía hostigada, y no encontraba qué hacer. Un día fui a una clínica que tienen trabajadores sociales y psicólogos, y decido explicarles mi situación. La trabajadora social me explicó los diferentes tipos de ayuda y me dio el número de Hogar Nueva Mujer. Decidí llamar porque yo quería salir adelante con mis hijos. Quería hacer un cambio en mi vida y salir del maltrato”, narró la mujer de 31 años.

En este albergue ha podido obtener recursos que le han permitido salir del ciclo mediante el programa Rapid Rehousing, en el que ayudan a sobrevivientes y sus hijos a conseguir una vivienda de manera ágil.

Carmen estuvo en ese programa por aproximadamente dos años. “Ellos me brindaron vivienda; ayuda psicológica para los niños; alimento; y talleres de maquillaje, repostería, violencia doméstica, de aprender a bregar con programas de computadoras…”, enumeró sobre los servicios.

“Me enseñó a no callar, a decirle a otras personas, mujeres, madres... y no tan solo madres, porque hay hombres también que pasan por el maltrato, que no callen, que existe ayuda y que el maltrato no es para siempre, que si yo pude salir de una relación tóxica, ellas también pueden hacerlo”, expresó.

Actualmente, el reto mayor que enfrenta Carmen es que cada vez que exige la pensión al padre de sus hijos, él la querella en el Departamento de Familia. Han sido dos incidentes sin fundamento que le han robado tiempo de su proceso de sanación y de poder estar tranquila con sus niños.

Ahora, cuenta con más recursos y una red de apoyo, pero espera que las agencias puedan responder adecuadamente para no complicar el trayecto de las sobrevivientes que buscan vivir libre de violencias.

Momentos determinantes

“Lo mejor que me ha pasado es estar en un albergue. A muchas personas eso le parece un poco extraño, pero definitivamente fue lo mejor. Saqué las alas que no sabía que tenía porque aprendí a usar mi voz. Ahí fue que me di cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba que era”, expresó, por su parte, Andújar.

Ese centro fue la Casa de Todos, en el cual Andújar desarrolló la microempresa Emprende Mujer para generar ingresos a sobrevivientes de violencia doméstica y crear independencia económica.

“La experiencia a mí me ha dicho que, si no apoyamos a las mujeres en su desarrollo económico, las posibilidades son muchísimas de retomar relaciones de violencia”, dijo Andújar.

“Entiendo que el sistema la victimiza. Entiendo que hace falta todavía muchísima sensibilidad, procesos que las protejan… Hay un trabajo grande que hacer todavía en el sistema judicial y los agresores saben eso. (…) Cada vez que hay un feminicidio, algo dentro de mí muere, se rompe. Es muy doloroso. Hay un estado de emergencia, y no está teniendo todo el efecto que esperamos”, enfatizó.

Andújar considera que lo más importante para las personas alrededor de una sobreviviente de violencia doméstica es el acompañamiento, saber que no están solas, que no son las únicas.

“La violencia doméstica no es un problema de las mujeres. Es un problema de todos y todas. Es un problema del Estado. Las mujeres necesitan apoyo cuando salen de los albergues para poder reinsertarse a la sociedad con éxito, pero sola no se puede; es muy difícil. Sin una red de apoyo, no se puede”, sentenció.

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También, puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977. Para crear tu plan de escape u obtener más recursos, puedes consultar más recursos en el portal del Comité PARE o en el de Coordinadora Paz para las Mujeres.