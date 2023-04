El equipo de Somos Puerto Rico llegó este miércoles, al centro comunal del barrio Río Jueyes en Coamo para brindar alimentos y una serie de servicios, como parte de la ruta establecida en su tercera temporada.

Allí se repartieron cerca de 300 compras a residentes del sector y comunidades aledañas que, además, participaron de clínicas de salud, orientaciones sobre la prevención de enfermedades, nutrición y seguridad; en alianza con El Comedor de la Kennedy y el ayuntamiento.

Alba Santiago, directora de la Oficina de Desarrollo Social del Municipio de Coamo, expresó que, “el proyecto Somos tiene una tremenda iniciativa de poder proveer alimentos a nuestra ciudadanía”.

“Aquí tenemos una feria de impacto que tiene el propósito de poder colaborar y ayudar a la ciudadanía en servicios de salud, servicios de seguridad. Contamos con información de diferentes agencias del municipio, del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, el Hospital Menonita, clínicas de salud y, la Policía Estatal, con servicios de orientación sobre la seguridad”, apuntó.

PUBLICIDAD

“Además, la Oficina de Desarrollo Social extendió su campaña educativa para los adultos mayores, como parte del proyecto de Ciudad Amigable con los Adultos Mayores”, relató al mencionar que, “hay buena participación de Río Jueyes y de barrios cercanos como Sabana Hoyos, Palmarejo, Las Flores y el pueblo”.

Se realizaron actividades para ciudadanos de todas las edades con el propósito de educar sobre temas relevantes en la toma de decisiones que dirijan a las personas hacia una mejor calidad de vida. (XAVIER GARCIA)

Los servicios de salud que se ofrecieron de manera gratuita fueron: glucosa, toma de presión arterial y, pruebas para detectar el COVID-19. Igualmente, se realizaron actividades para ciudadanos de todas las edades con el propósito de educar sobre temas relevantes en la toma de decisiones que dirijan a las personas hacia una mejor calidad de vida.

Para Esteban Colón Alvarado, un residente de 46 años, “esto, de verdad, hace falta en las comunidades porque a veces, los adultos mayores no pueden llegar a recibir estos servicios porque le queda lejos de donde viven y la comunidad se beneficia de estas actividades”.

Mientras que, Eva Torres Villafañe, de 71 años, aseguró que estaba contenta porque “nos han tratado muy bien”.

La mujer, vecina del barrio Pasto, sector San Diego, manifestó que pudo participar de las clínicas de salud.

“Me han hecho de todo… la presión, el azúcar y todo eso. Nos han tratado muy bien. Aquí llevo ‘sanitizer’, una camiseta, la prueba del COVID, de todo”, sostuvo.

Entretanto, Liza Torres Miranda, vecina de la comunidad Río Jueyes, abogó para que el evento “se repita más a menudo”.

“Nos dieron un bolsito con comestibles, promociones y mucha información. Me trataron muy bien, deben repetirla más a menudo”, dijo al mostrar un obsequio que le entregó la empresa Claro que, es parte del esfuerzo de Somos Puerto Rico.

PUBLICIDAD

En la actividad se repartieron casi 300 compras. (XAVIER GARCIA)

Para Damaris Reyes Rodríguez, de 29 años, “esta actividad es una ayuda para este barrio que tanto lo necesita. Aquí vive mucha persona mayor”.

Así de contenta iba Gladys M. Espada Ortiz de 67 años que, no titubeó para expresar su alegría.

“Estoy contenta. Yo vine con mis dos hijas. Esta actividad me parece bien; me cogieron la presión, me dieron compra y unos regaliltos”, expuso Espada quien es ama de casa.

Anamalys Meléndez, gerente de Alianzas Estratégicas y Comunidad de GFR Media, manifestó su agradecimiento por el recibimiento al equipo de Somos Puerto Rico en Coamo.

“Estoy fascinada. El poder venir y aportar un granito de arena para que ese día, alguien no se quede sin comer, es algo que nos llena de satisfacción. Es bonito traer un poquito de alegría. Es también gratitud de que, por medio de nuestro trabajo y de nuestra empresa, podemos llegar a comunidades que no necesariamente todo el mundo llega y uno se da cuenta de la necesidad”, afirmó.

Los servicios de salud que se ofrecieron de manera gratuita fueron: glucosa, toma de presión arterial y, pruebas para detectar el COVID-19. (XAVIER GARCIA)

Mientras que el alcalde, Juan Carlos García Padilla, mencionó que, “la comunidad valora mucho esa integración de servicios”.

“Es bien interesante y bien acogida por el pueblo porque son historias que, mucha gente, incluso hasta desconoce que existen, pero que resaltan el liderato comunitario, la humildad y las cosas que nos representan como pueblo”, dijo García Padilla en cuanto a las publicaciones que resaltan los atributos de su pueblo.

La próxima visita de Somos Puerto Rico a una comunidad será en mayo, cuando el proyecto se traslade a Maunabo. Pendientes a El Nuevo Día y Primera Hora para detalles sobre las activaciones en los municipios.