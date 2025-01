Suspenden transportación municipal hacia la isleta de San Juan por multitudinaria asistencia a la SanSe 2025

No obstante, Romero Lugo señaló que luego de las 6:30 p.m. evaluará la posibilidad de reanudar el servicio dependiendo del flujo de personas que se vaya de Viejo San Juan.

El alcalde aclaró que la transportación mediante el Tren Urbano, Taxis y Uber se mantiene en servicio, aunque no descartó que se tenga que detener el flujo de tránsito de otras vías como medida para garantizar la seguridad de los asistentes.

“Esto es un evento importante no solo para San Juan, sino para Puerto Rico. A la 1:30 p.m., las Fiestas de la Calle San Sebastián han logrado atraer a más 910,000 visitantes y asistentes y estamos proyectando superar el millón de personas que van a estar disfrutando de este evento. Esto es algo bien significativo primero porque es un número récord. El récord el año pasado fue de unas 712,000 personas. Ya ese número se superó ayer, a las 11:00 p.m.” , afirmó Romero.

Al igual que en los pasados tres días, los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas y comida, excepto los hoteles de la isleta de San Juan certificados, iniciaron sus operaciones a partir de las 8:00 a.m., y tendrán que cerrar a la 1:00 a.m. En el caso de los quioscos, será hasta las 12:00 a.m.