Quienes visiten la Placita Pablo “El Negro”, en Yauco, disfrutarán de un proyecto de arte creado por un grupo de 12 tejedoras, que “vistió” una ceiba con una pieza multicolor, y un artista colombiano, que hizo una pintura simulando losas criollas.

El proceso de tejer y unir decenas de paños para cubrir la ceiba, que comenzó a mediados de junio y finalizó la semana pasada, unió a las mujeres en jornadas diarias que se hacían en la placita o en sus casas, dependiendo de la disponibilidad de transportación.

“Lo mejor que me ha podido pasar es este proyecto, porque me siento útil, mi vida ha cambiado no sé en qué magnitud. He tenido un aprendizaje que vale la pena”, declara Luz Santiago Serrano, de 72 años, una de las mujeres que participó del proyecto y que logró bajar el estrés y mejorar su ánimo mediante el tejido, la socialización con las otras participantes y la creación de una obra que han disfrutado cientos de personas.

Yaucromatic

El “árbol vestido” es parte de la 5ta edición del proyecto Yaucromatic, para la cual se han creado 13 obras de arte, que se unen a otras 44 producidas desde que nació la iniciativa, en 2017. Yaucromatic es el proyecto de arte público que fundó la organización sin fines de lucro Arte para Unir, creada por el líder comunitario Jonathan “Pito” Hernández.

La entidad tiene el objetivo de “fortalecer el desarrollo económico del casco urbano de Yauco y para promover la unidad del Cerro de Yauco, donde soy líder comunitario. Con Yaucromatic, hicimos la bandera en las escalinatas, que se hizo con estudiantes de la escuela Ramos Antonini”, explica Jonathan, sobre el proyecto que ha destacado mucho por las casas que se pintaron de multicolores en el sector El Cerro.

“Según el municipio, se han establecido 110 negocios nuevos en el centro de Yauco y eso es positivo para la economía. Los restaurantes están llenos a capacidad los fines de semana y muchas de esas personas vienen a ver las obras y se quedan a consumir”, afirma Jonathan sobre la aportación de Yaucromatic.

Hasta ahora, unos 52 artistas locales e internacionales (Canadá, Brasil y España) han participado pintando las casas, haciendo murales y montando instalaciones, entre otras obras, y hay otros 100 en lista para participar de futuras ediciones, asegura el líder comunitario. En la Placita Pablo “El Negro”, además del árbol vestido y la pintura simulando losas criollas del artista Iván Salazar, hay otras 11 obras en los alrededores.

La iniciativa unió a las mujeres en jornadas diarias que se hacían en la placita o en sus casas. (Suministrada)

Para reunir a las tejedoras para el árbol de ceiba, la entidad hizo una convocatoria a través de sus redes sociales. Luego de seleccionar el grupo, en julio, comenzaron a comprar los hilos y a desarrollar el concepto. Todas las tardes una parte del grupo se reunía a tejer en la placita, mientras otras participantes lo hacían en sus casas.

Luz fue una de las asistentes a la placita. “Yo tejí, me trepé en los andamios y pinté rejas. Para mí, fue una satisfacción hacerlo. Lo bueno fue que tuvimos el apoyo que nos dio Pito. Él nos mantuvo activas todo el tiempo en este proyecto, que ha sido todo un éxito”, destaca la mujer, natural de Juana Díaz, pero residente de Yauco desde hace muchos años.

“Una vez tienes tu mente ocupada, las cosas se te hacen más fáciles. Antes, yo hacía ejercicios, corría y hacía pesas, pero un accidente me ha limitado”, cuenta Luz, cuya salud mental se afectó por el sedentarismo y quien encontró alivio en el proyecto del tejido para el árbol. “Cuando empecé a tejer, la mente fue cambiando y dije: ‘Quiero poner un granito en este proyecto’”, agrega.

“Tengo una nueva familia”

Por su parte, Damaris López García, de 58 años, aprendió a tejer luego de retirarse de su trabajo como maestra de inglés y, actualmente, hace ropa tejida para bebés, entre muchas otras piezas. Cuando se enteró de la convocatoria de Yaucromatic, “fui a la primera reunión, me encantó la idea y empecé y conocí a unas chicas como yo. Nos dimos a la tarea de vestir el árbol y nos quedó de ‘show’”.

Actividades como esta “suben la autoestima de uno porque, a veces, uno llega a una edad que cree que no puede dar más. Pero es todo lo contrario, uno da más y conoce y comparte con todas las personas de Puerto Rico y de afuera que han visitado Yauco. Ha sido una experiencia muy positiva y algo que llevaré siempre en mi mente y en mi corazón, porque no solo aporté a Yauco, sino que tengo una nueva familia. Si Pito vuelve a llamarnos para otro proyecto, puede contar conmigo”, declara Damaris, quien alterna el tejido con sus quehaceres domésticos, citas médicas y otras actividades.

La educadora agradece que el proyecto haya contribuido a dar a conocer Yauco en y fuera de Puerto Rico, porque, “a veces, en la noche, todavía hay turistas en Yauco”. Asimismo, dice que la iniciativa ha logrado interesar a otras personas en el tejido. “Me encantaría que los adolescentes aprendan, que el tejido sea parte de Yauco”, agrega.

Jonathan menciona que hay personas que tejen que quieren participar de proyectos futuros y que residentes de Aguadilla le solicitaron hacer un proyecto similar en ese pueblo. “Lo de las casitas motivó a que el artista Samuel González lo hiciera en otros municipios. Ahora, muchas señoras que se conocieron en el proyecto se encuentran para tejer”.

Otros municipios se han interesado en replicar el proyecto de Yauco. (Suministrada)

Ese es el caso de Diana Quiñones Santiago, de 58 años, quien quiere seguir creando y cuyas nietas de 8 y 13 años están interesadas en aprender. Dice que, como Luz, quiere dar clases en la misma placita y ya compraron agujas. “Nos vamos a ir a la placita a ver si atraemos a otras personas”, adelanta.

Diana cuenta que empezó a tejer a los 8 años porque su mamá practicaba varias artes de la aguja y que llegó a tejer y vender trajes, canastas y conjuntos para baños. Cuando sus hijos crecieron, decidió estudiar trabajo social y laboró en ese campo durante 14 años, pero tuvo que retirarse por afecciones de salud.

“Con mis manos viraditas (por artritis reumatoide), comencé el tejido nuevamente. Vi el anuncio y fui a la segunda reunión y había muchas tejedoras bien comunicadoras y carismáticas. Esto, para mí, fue una motivación para tener esa experiencia. Nunca había participado en un grupo así y mi motivación principal fue aprender y crear belleza. Para mí, esto es una forma de liberar tensiones y sentirme saludable. Puse en función mi mente. No tuve momento de pensar en mis condiciones de salud. Tenía una gran emoción y sentí pertenencia al crear esta belleza”, declara la yaucana residente en Guayanilla.

“Estoy bien motivada. Tejer envuelve muchos sentimientos”, concluye Diana.