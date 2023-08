“El artista tiene que educarse, leer y saber lo que ocurre en la sociedad, porque si no, se convierte solamente en un pintor que usa unas técnicas. Si quiere ser un artista, tiene que humanizarse”.

Así es como el artista plástico, curador y gestor cultural Edwin Velázquez Collazo vive su pasión y vocación por la disciplina que le permite expresarse y conectar con las personas que admiran su obra y la de otros trabajadores del arte a los que apoya. El cangrejero de nacimiento, a quien la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico le dedica la Exposición Pigmento del 3er Salón Bienal, en Carolina, afirma que la responsabilidad que siente con el arte, la sociedad y los admiradores del arte lo motiva a mantenerse en constante estudio de multiplicidad de temas.

PUBLICIDAD

Desde que hizo un bachillerato en Arte en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, Edwin, de 62 años, se ha dedicado a la pintura abstracta. “Siempre me ha gustado la abstracción como lenguaje, aunque recibí toda mi educación en lo figurativo. Encuentro que es el lenguaje con el que mejor me comunico con el espectador”, explica, para luego admitir que llegó a “cogerle miedo” al arte por la identificación tan fuerte que tenían algunas personas con sus piezas. Esa etapa la enfrentó fortaleciendo su educación. “Empecé a leer sobre filosofía del arte, estética, sociología y misticismo del arte, entre otros temas, porque yo tengo una responsabilidad. No es pintar por pintar”.

“El artista es un investigador (del tema que va a desarrollar) y (también) tiene que estar pendiente a todo lo que pasa en nuestra sociedad y cómo eso puede impactar al arte. En una conferencia que le ofrecí a un grupo de curadores de arte en el Museo de Arte Contemporáneo, les hablé del movimiento afro en Puerto Rico, que ha sido liderado por mujeres. Nace del empoderamiento de mujeres afrodescendientes con su cabello. Lo que se llama el ‘maranta power’, que es acepar su pelo como es, ha sido uno de los movimientos feministas más fuertes que ha habido”, y los artistas tienen que ser conscientes de ese tipo de desarrollo social porque tiene repercusiones en las diversas expresiones artísticas.

Junte de artistas

Cuenta que se crio en una familia mayoritariamente afrodescendiente y que es un tema que ha trabajado por décadas. De hecho, en 1996, se unió a otros siete artistas afrodescendientes y crearon un diálogo sobre raza e identidad racial en Puerto Rico, a través de la “primera exposición de artistas negros. Nos llamamos negros, que para aquella época no era común. Yo veía que se encajonaban a los artistas afrodescendientes en obras costumbristas y folklóricas, y propuse una exposición de artistas negros para demostrar que hay artistas negros que hacen arte contemporáneo. Hubo pintura, ‘performance’, instalaciones, pintura y grabado, entre otros medios”.

PUBLICIDAD

Además de exponer obras como las que se aprecian en esta imagen, Edwin Velázquez Collazo planifica crear una biblioteca con libros sobre el tema afropuertorriqueño. (Suministrada)

Su interés por desarrollar el arte y estrechar lazos con otros artistas lo motivó a crear un directorio de artistas en la década de 1980 y a establecer la Coalición de Artistas de Puerto Rico, junto con Leída Rodríguez Vila, entre 2009 y 2014. Fue un espacio dentro de una plataforma digital, que funcionaba como una red social en la cual los artistas se comunicaban y publicaban sus obras. Cuando ya Facebook estaba en todo su apogeo, la cerraron y él creó el blog Puerto Rico Art News, que es el único espacio de ese tipo especializado en artes plásticas.

Posteriormente, el también curador de arte fundó la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico. “Los artistas tenemos cosas que nos unen y podemos apoyarnos y luchar por lograr espacios y beneficios”, destaca sobre la organización que creó en 2015 y que presidió hasta 2020.

La entidad también ayuda a resaltar el carácter formal de los artistas, pues en Puerto Rico “casi todos tienen bachillerato; unos tienen maestría y doctorado. Somos de los profesionales mejor educados del país. Somos profesionales del arte”, agrega.

Para continuar abriendo espacios de confraternización, apoyo y crecimiento para los trabajadores de las artes, Edwin decidió abrir su hogar en Humacao y creó Casa Silvana. La que fuera la casa de su abuela le sirve como hogar, taller y sala de exposición, particularmente para artistas jóvenes.

“Les doy muchas oportunidades a artistas jóvenes afrodescendientes para que hagan exposiciones”, revela el también aficionado a la agricultura.

Además de exponer obras, Edwin planifica crear una biblioteca con libros sobre el tema afropuertorriqueño. “Desde los 80, he investigado sobre el tema y quiero que se hagan más investigaciones al respecto”, adelanta el curador, quien, además, organiza la primera exposición de artistas negros en ese museo. Esa entidad representa a Puerto Rico por primera vez en la 3ra Bienal Black Brazil Art 2024, evento para el cual Edwin ha sido nombrado comisario. Explica que, de las 10 obras (en formato de vídeo y foto) que escogió y envió para la evaluación de los curadores de ese evento, escogieron nueve.