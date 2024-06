TransSalud: un espacio seguro para la atención médica de las comunidades LGBTQ+

Cuando la doctora Bárbara Blasini decidió estudiar Medicina, quería hacerlo para servir a su comunidad. Desde que se formaba como médico de familia, notaba que los temas que afectaban al colectivo LGBTQ+, del que orgullosamente forma parte, eran invisibilizados.

A su vez, reconocía que el trato hostil y discriminatorio en espacios clínicos era un disuasivo para que las personas de su comunidad accedieran a servicios médicos de calidad y a tiempo para prevenir complicaciones.

“Existe ese miedo a recibir cuidado médico, pero es un miedo válido, porque la realidad es que, muchas veces, hay discrimen y los recursos son limitados. Las personas profesionales dispuestas a cuidar y validar a los pacientes son muy pocas”, expresó.

Ante estas dinámicas, y junto a su esposa, la doctora Suzzette Alío, y del exatleta olímpico y activista Gerald Lee Vega, fundó la clínica TransSalud, que apuesta a cerrar las brechas de acceso a servicios de salud entre las comunidades LGBTQ+ con un trato respetuoso, completo e individualizado.

“Apostamos a nuestra gente, a brindarles calidad de vida a nuestra comunidad LGBTQ+ y aportar en la salud pública, aportar en esos determinantes, que vamos a ir eliminando, de acceso a salud. (…) Queremos que este espacio salve vidas”, expresó Vega, principal oficial ejecutivo (CEO) de TransSalud, quien es un hombre trans y vivió en carne propia la escasez de servicios y orientación para su transición en Puerto Rico.

En ese sentido, desde la clínica, buscan superar las barreras del discrimen que dificultan, a las personas LGBTQ+, el acceso a servicios de prevención. “Afecta a nuestra comunidad porque, cuidados preventivos, que salvan vidas, no se están haciendo por miedo al rechazo y a la falta de reconocimiento, que puede, muchas veces, costar la vida de nuestra comunidad”, reconoció Blasini.

Las doctoras Suzzette Alío y Bárbara Blasini recalcaron la importancia de que haya espacios seguros y con servicios integrales para las comunidades LGBTQ+ ante el discrimen y la falta de atención médica adecuada que enfrenta esa población. (David Villafañe)

Atención completa

La clínica TransSalud, inaugurada a principios de mayo, provee servicios primarios, preventivos y especializados. Aunque tienen un espacio físico, apuestan a la telemedicina para atender las barreras geográficas y de transportación que pueden enfrentar las personas LGBTQ+ para acudir en busca de cuidados médicos.

Asimismo, los servicios de salud física no están desligados de la salud mental y las necesidades sociales de los pacientes. Estos últimos se proveen a través de la organización Puerto Rico Trans Wellness Center y pueden incluir el suministro de comida y vivienda de emergencia, ropa de afirmación de género y cambio de nombre legal para las personas trans.

“Como doctoras, creemos que la medicina es multidisciplinaria. O sea, yo no te puedo manejar algo de salud si yo sé que tú no tienes qué comer, si yo sé que tú no tienes tu nombre legal afirmativo. Entonces, yo tengo que tener conciencia y conocimiento de todos estos aspectos sociales que te afectan para poder hacer un manejo médico adecuado”, destacó Blasini, directora clínica de TransSalud.

Para conocer las necesidades individuales de cada paciente o participante, el proceso en TransSalud comienza con el equipo de manejo de casos, que busca enlazar a la persona con los servicios que requiere.

La doctora Alío indicó que intentan atender la mayoría de las necesidades en la propia clínica, al reconocer el trato hostil que puede experimentar la comunidad y ante la falta de especialistas en el país. En TransSalud, ofrecen pruebas de cernimiento, servicios de salud sexual, afirmación de género y nutrición, entre otros.

“ Es seria esta pasión por cambiar el juego, que nos vean, que seamos visibles, que nos validen y que seamos importantes como parte de la población ” Gerald Lee Vega

No obstante, la también directora médica de la clínica reconoció que habrá ocasiones en que un paciente requiera la atención de algún especialista, para lo cual crearán una red de médicos de las comunidades LGBTQ+ o que sean aliados. “No voy a mandar a un paciente a que sufra, a que no lo valoren, porque después va a dejar hasta de venir donde mí. Y ese no es el punto, es darles cuidado médico de calidad”, verbalizó.

Garantizan acceso

Para garantizar un espacio seguro, el personal de TransSalud está capacitado y, además, en un 95% es parte del colectivo LGBTQ+. La única excepción es su secretaria, a quien la doctora Alío describió como una “superaliada”, e, incluso, tiene un nieto en transición.

“Desde que tú entras por la puerta, puedes encontrar personas que, de alguna forma, se identifiquen contigo. Yo creo que esa es la clave para asegurarnos de que es un espacio cómodo y seguro”, indicó, por su parte, Blasini.

En tanto, Vega resaltó que otro de los desafíos que enfrenta el colectivo relacionado con su salud es “la pobreza que arropa al acrónimo completo”. “Si no tengo plan médico, no tengo acceso a salud. Y por ahí comienza: no tengo acceso a salud, no puedo comer bien, y por ahí sigue el deterioro de la comunidad”, subrayó.

Al reconocer ese problema, crearon un programa de membresías que brinda consultas mensuales por un precio fijo. También, han otorgado becas con la ayuda de organizaciones –como Hispanic Federation, AIDS United, Trans Justice Funding Project, Borealis y Coaí– que les han donado fondos a esos fines.

Gerald Lee Vega, principal oficial ejecutivo de la clínica TransSalud y un hombre trans, investiga como parte de su tesis doctoral en Salud Pública los determinantes sociales de salud que afectan a su comunidad. (David Villafañe)

Apuestan a la educación

Además de brindar servicios de salud a las comunidades LGBTQ+, los cofundadores aspiran a contribuir para garantizar el derecho a la salud para todas las personas.

Uno de los esfuerzos en esa dirección se desarrolla en alianza con la Universidad Central del Caribe, mediante la cual buscarán capacitar a los estudiantes y personal en la atención especializada a las comunidades LGBTQ+, particularmente, pacientes trans.

“La única manera de poder cambiar la sociedad es a través de la educación. (…) A veces, parte del primer valiente que se atreva a sacrificar y a tomar la batuta y decir, ‘bueno, si nadie lo hace, lo hacemos nosotros’”, indicó Blasini.

Además, como parte de su tesis doctoral en Salud Pública, Vega conducirá un estudio para evidenciar los determinantes sociales de salud que afectan a su comunidad, lo que, eventualmente, esperan convertir en propuestas legislativas que cambien la política pública.