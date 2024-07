“Un oasis en la ciudad”: San Juan tendrá un nuevo parque para mascotas en 2025

El parque, a desarrollarse en un terreno de nueve cuerdas, también ofrecerá actividades periódicas, como ferias de adopción, indicó este jueves la directora del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan, Daphne Barbeito , sobre el Dogs and Humans Theme Park , cuya primera fase está estimada en $1.4 millones.

Actualmente, el Municipio cuenta con parques para mascotas en las zonas de Condado, Hato Rey, Santurce, Cupey y en el parque Luis Muñoz Marín. Esta nueva propuesta estará en el área sur, cerca de Montehiedra. “Nos parece que es un proyecto, no solamente innovador, sino que está apelando con la política pública del alcalde y con las tendencias mundiales, porque ahora todo el mundo viaja con sus mascota s”, subrayó.

Completada esta primera fase, comentó Barbeito, en los planes de los desarrolladores del Dogs and Humans Theme Park está la construcción de un hotel, donde los visitantes puedan hospedarse junto a sus mascotas. “Esto va a traer un añadido desde la óptica turística... nos posiciona como un destino de vanguardia e innovador”, sostuvo.

“Esta visita surgió tras nuestra participación en el evento municipal ‘Mujeres Empresarias en San Juan’, en donde compartimos nuestras experiencias, retos y recomendaciones. Cuando me preguntaron qué necesitaba, expresé la urgencia de iniciar y, en particular, dar a conocer nuestro proyecto”, compartió, por su parte, Marianela Monllor, cofundadora del Dogs and Humans Theme Park.