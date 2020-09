El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, aseguró este lunes que desde el inicio de la pandemia 84 médicos han dado positivo a COVID-19, de los cuales cinco fallecieron, 10 a 15 en cuarentena y uno continúa hospitalizado tras presentar complicaciones asociadas a la enfermedad.

Precisó que el médico que convalece en un hospital de la zona metropolitana se mantiene en condición crítica, ya que, según él, “ni mejora, ni empeora". Aunque no lo identificó, dijo que se trata de un adulto mayor. “Lleva varias semanas igual”, estableció a El Nuevo Día.

Cuestionado sobre si los médicos cuentan con los recursos de protección necesarios para prevenir el contagio las instituciones hospitalarias, dijo que, contrario al inicio de la pandemia, ahora sí tienen el material necesario.

No obstante, reconoció que otros profesionales de la salud han denunciado que, en comparación con los médicos, no tienen los recursos necesarios para prevenir el contagio.

“Nosotros lo reclamamos en marzo, pero después de que lo reclamé agresivamente llegaron los materiales y, entonces, empiezan las quejas que han ido aumentando de tono sobre que los médicos le han dado los equipos y al resto del personal no", sostuvo.

Algunos de los grupos que han señalado la necesidad de materiales de protección son Colegio de Profesionales de Enfermería y el Colegio de Enfermeros Prácticos, quienes advirtieron sobre el riesgo de estos profesionales en los hospitales y salas de emergencia.

Ante este panorama, Ramos cuestionó al presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, quien, supuestamente, minimizó los casos de COVID-19 dentro de los empleados de las instituciones hospitalarias.

“¿Nosotros somos especiales o diferentes al resto del mundo? 10% de los que se han contagiado (con COVID-19) a nivel mundial son profesionales de salud porque están en la primera línea de batalla. Si nosotros queremos cerrar los ojos y no ver que eso es una realidad normal de la pandemia, sencillamente porque somos entes privados que competimos entre nosotros y ninguno queremos decir que hay casos en nuestros hospitales, pues se cae de la mata que no es verdad", subrayó.

Preguntado sobre cuáles son los equipos de protección que más escasean en los hospitales del país, Ramos dijo que en este momento son los guantes y, en ocasiones, las batas. Al principio de la pandemia lo que más que hacía falta eran mascarillas.

Aunque el secretario de Salud Lorenzo González Feliciano exhortó ayer a los profesionales de la salud a que se querellen ante la falta de equipos de protección en los hospitales, Ramos dijo que si la agencia no brinda una línea telefónica directa, los empleados no denunciarán a sus patrones por temor a represalias.

“Eso termina siendo algo para que los hospitales sigan diciendo que no tienen querellas. No va a haber querellas si no es un proceso confidencial", recalcó.