La pequeña Leah, de dos años y diagnosticada con leucemia, necesita un donante compatible de células madre para luchar contra un diagnóstico de cáncer en la sangre.

Be the Match Puerto Rico, un registro de donantes de células madre sanguíneas, lanzó el reto Click, Swab and Match, con el propósito de aumentar sus datos y ofrecer esperanza de vida a estos pacientes.

Alrededor de un 70% de los pacientes no poseen un donante compatible en su familia, por lo que dependen de la entidad para encontrarlo.

“A través de iniciativas como esta, buscamos ayudar a pacientes con cáncer en la sangre. Este es el caso de la menor de tan solo dos añitos Leah, diagnosticada con leucemia y quien necesita urgentemente un donante compatible”, explicó en declaraciones escritas el gerente de Be The Match, David Rivera Díaz.

La entidad sin fines de lucro, que ha facilitado más de 108,000 trasplantes desde 1987, busca con su iniciativa motivar a que más personas de entre 18 a 40 años se unan al registro de potenciales donantes.

“Mientras más reguemos la voz, más personas participarán del challenge y se registrarán. Una simple acción es el primer paso para salvar una vida como la de Leah”, añadió Rivera Díaz.

El reto

Si deseas registrarte como donante, primero debes entrar al enlace https://my.bethematch.org/clickswabmatch. Luego, deberás hacer clic en el botón que dice “Únete al Registro” y llenar la información. También, puede enviar un mensaje de texto al 61474 con la palabra “boricua”, sin las comillas.

Las personas interesadas en ser parte del reto deben seguir los siguientes pasos:

Registrarse como donante mediante los siguientes mecanismos: textear “yopuedo” (sin las comillas) al 61474 o visitar el portal https://my.bethematch.org/clickswabmatch. Luego de registrarse, debe completar el “Click/Swab/Match Challenge” Entrar a la página de Instagram de Be The Match (@bethematchpuertorico), buscar en los reels el video que diga “Click/Swab/Match Challenge”, hacer clic en el audio y luego en el botón de “Use Audio” Crear un video del challenge, usando el baile y la música del original ¡Ponte creativo y añádele tu toque! El baile del challenge debe quedar igual al del video Una vez termine su video, súbalo a su reel y story mencionando a Be The Match (@bethematchpuertorico) Nomine a tres personas para que se registren y completen el challenge

“Cada persona que se une al Registro Be The Match ofrece esperanza y oportunidad de vida a muchos pacientes en necesidad de su match, como el caso de nuestra pequeña Leah”, concluyó el gerente de la entidad.