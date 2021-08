Tres recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ya han determinado que darán de baja a los alumnos que no cumplan con los requisitos de vacunación contra el COVID-19 que estableció el gobierno para atender la pandemia de coronavirus.

El vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de la UPR, José L. Perdomo, detalló que los recintos de Cayey, Arecibo y Mayagüez darían bajas administrativas –que implica sacar a los estudiantes de los cursos para los cuales están matriculados- a los universitarios que no entreguen evidencia de estar vacunados o que no entreguen los documentos que certifiquen que no se pueden vacunar por contraindicaciones médicas o consideraciones religiosas.

En el caso del Recinto Universitario de Mayagüez, el rector Agustín Rullán Toro además informó que se daría baja administrativa a los estudiantes exentos de la vacunación por razones médicas o religiosas que hasta el martes, 24 de agosto no hayan entregado un resultado negativo en prueba diagnóstica de COVID-19, detalló el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles.

No obstante, Perdomo destacó que otros recintos aún no han descartado la posibilidad de tomar medidas similares.

“Como parte de los protocolos establecidos para el inicio de clases en todas las modalidades, presenciales, híbridas, o en línea, los estudiantes tienen que evidenciar cumplimiento con la vacunación o cumplimiento con las excepciones establecidas por motivo de salud o religión. El personal de los recintos y unidades está enfocado en promover que los estudiantes puedan cumplir con estos requisitos en el término establecido”, sostuvo Perdomo en declaraciones escritas.

El Departamento de Salud emitió en julio una orden administrativa que exige que todos los estudiantes y el personal de instituciones educativas estén vacunados contra el COVID-19 para poder regresar de forma presencial. La Junta de Gobierno de la UPR emitió una certificación en la que establece que la vacunación será compulsoria, salvo las excepciones dispuestas por Salud, independientemente la modalidad de estudio del alumno.

A diferencia de la universidad del Estado, al menos tres instituciones de educación superior consultadas por este diario indicaron que identifican opciones de estudio para los estudiantes que no se quieren vacunar.

“La vacunación es un requisito para estar presencial”, destacó la vicepresidenta de Mercadeo y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Ana G. Méndez, Mayra Cruz Rivera. “Pero si el estudiante no se quiere vacunar porque no, pues entonces ese estudiante lo que le decimos es que se tiene que mantener de forma remota. Tenemos lo que son las clases sincrónicas, que es que el profesor está dando la clase en el salón y, a la vez, está conectado con los estudiantes que decidieron quedarse remoto. Así, corren como dos universidades de forma paralela”, añadió.

En la Universidad Ana G. Méndez, unos 10,500 estudiantes, de una matrícula proyectada de 30,000, ya han presentado evidencia de vacunación, destacó la vicepresidenta. Las clases comenzaron el lunes, 23 de agosto.

Un escenario similar se aplica en la Universidad Interamericana, destacó el presidente Manuel Fernós, pues los solo los alumnos vacunados tienen la opción de tomar clases presenciales. Los vacunados que quieran permanecer a distancia o los no vacunados pueden optar por clases online o cursos a distancia mediante los salones virtuales.

Por su parte, la vicepresidenta de Operaciones de Puerto Rico de NUC University, Daliana Rivera Rivera, señaló que aunque la institución académica permite que estudiantes no vacunados continúen este período lectivo a distancia, estos deberán asegurarse de cumplir con los criterios de sus centros de práctica.

“Eso ya está fuera de nuestras manos. Si los centros de práctica requieren la vacunación, pues eso es un requisito con el que tienen que cumplir”, destacó Rivera Rivera.

En NUC University, el 82% de los empleados y estudiantes está vacunado. Del restante, un 12% entregó evidencia de que está exento de cumplir con el requisito de vacunación por razón médica o religiosa y solo un 6% no lo ha hecho por motivos personales, sostuvo la vicepresidenta de Operaciones.

“Estamos ofreciendo alternativas (a los estudiantes) de educación online, clases virtuales para que, por lo menos, terminen este curso lectivo hasta noviembre. Hemos dado orientaciones, les ofrecemos todas las opciones. Hasta los orientamos de dónde vacunarse, les sacamos las citas si hace falta”, indicó Rivera Rivera, al destacar que han realizado ferias de vacunación en sus instalaciones.