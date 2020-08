Luego de unos cuatro días del paso de la tormenta tropical Isaías al suroeste de Puerto Rico, solo unos 28,000 clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), principalmente en el área metropolitana, siguen sin luz, aseguró este domingo el director de la corporación pública, José Ortiz.

El funcionario defendió que esto se traduce en que el 98% de los abonados cuenta con servicio eléctrico a 72 horas del impacto del fenómeno atmosférico, hecho que, según él, lo hace sentir “satisfecho” con la respuesta a la emergencia. La tormenta, cuyo efectos se comenzaron a sentir el pasado miércoles en la noche, dejó a cerca de 530,000 clientes sin luz.

“A esta madrugada queda un 1.9% de clientes sin servicio. En todo Puerto Rico, la región que más clientes tiene fuera es San Juan. Le estamos dando bien duro, debemos acabarla, sino toda, la inmensa mayoría hoy”, estableció al recordar que las regiones más afectadas por la tormenta fueron San Juan y Mayagüez.

De acuerdo con Ortiz, la AEE mantiene hoy 265 brigadas en la calle trabajando. Cuestionado sobre por qué la restauración del servicio se ha tardado, el funcionario explicó que los clientes que siguen sin luz, en su mayoría, residen en zonas de mucho “traspatio”.

“Para llegar a darle servicio a una urbanización o a una calle, tienes que accesar por patios de casas y eso limita el meter equipo y meter gente y hasta los permisos para poder pasar. La densidad poblacional a veces limita un poquito los accesos, pero debemos tener hoy bastante controlado eso”, aseguró.

Ortiz explicó que tras la tormenta decenas de ciudadanos enviaron fotos y vídeos a la AEE con las localizaciones de postes, cables y transformadores en el piso, lo que que ha ayudado a los empleados a identificar mejor las averías.

“Eso nos ayuda mucho para mentalizarse y saber qué es lo que hay que llevar. Lo más que se ha visto es vegetación que ha volado y ramas que han caído en el tendido eléctrico, eso es lo que más que hay”, indicó.

Ortiz dijo que la AEE cuenta con presupuesto de $50 millones para poda y desganche de árboles. Tras ser preguntado por qué este tipo de trabajos no se terminó antes del inicio de la temporada de huracanes el 1 de junio, el director ejecutivo defendió que la pandemia del COVID-19 atrasó los trabajos.

“Ya tenemos esas brigadas en la calle de nuevo. Aun en temporada regular, cuando hay mucha vegetación alrededor de los cables, nos trae problemas con cualquier viento y lluvia, así que eso sigue siendo prioridad”, indicó.

Satisfecho con la respuesta

Pese a que la gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó el viernes pasado que no estaba satisfecha con la respuesta de la AEE tras la tormenta, Ortiz indicó que él sí está satisfecho con el trabajo realizado cuando lo compara con la experiencia de otras jurisdicciones de Estados Unidos.

“Si me comparo con Florida que tiene unas 13,000 brigadas y están diciéndole a la gente que van a tardar muchísimo en restablecer el servicio eléctrico con una tormenta (Isaías), con vientos similares a los que nos azotaron aquí, pues yo estoy bien satisfecho. La ciudadanía quisiera que se bajara un interruptor y que de momento tuvieran la luz, pero la realidad es que a nosotros esto nos azotó el jueves hasta horas de la tarde y pudimos empezar a darle duro el jueves por la noche. Osea, que en 72 horas se ha restablecido el servicio eléctrico”, acotó.

Sobre las expresiones de la primera ejecutiva, Ortiz respondió que es importante comparar el trabajo.

“Hay que comparar cómo se reacciona en otras jurisdicciones. Cuando te comparas con Florida y con el huracán Sandy, cuando azotó a Nueva York y otros estados del este, tú tienes que decir que la respuesta de aquí fue bien rápida”, estableció.

Asimismo, defendió que una de las cosas que facilitó una “mejor respuesta” fue tener mayor inventario de materiales, contrario a cuando el huracán María impactó a isla en 2017. También resaltó que como las líneas de transmisión aguantaron los vientos, el trabajo se pudo concentrar en reparar la distribución.

“Todas las reparaciones estamos haciéndolas para que queden como estaban antes, lo mejor posible, no estamos poniendo parchos. Sabemos que viene una temporada activa que no hemos llegado a su pico ni de lejos, así que tenemos que reparar las cosas bien hechas para no ir para atrás y si viene otro sistema no nos cause problemas”, resaltó.