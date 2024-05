Urgen establecer protocolos para ajustar apagones programados ante episodios de calor extremo

“Entre algunas de las recomendaciones a estas agencias que proveen servicios esenciales, (figura) que deberían tener coordinadores climáticos . No tienen que ser expertos en clima, porque para eso están los meteorólogos, los científicos, y es otro rol, pero es la persona que sea un interlocutor entre lo que está ocurriendo con las condiciones climáticas y cómo su sector, compañía o corporación se puede ver afectado en la continuidad de operaciones y las acciones que puede tomar . Recalendarizar algunos de estos trabajos pudiera ser factible, aunque no es mi área de ‘expertise’”, señaló el catedrático asociado en Salud Ambiental, Pablo Méndez Lázaro .

Al momento de esta publicación, LUMA no había respondido a una solicitud de reacción de El Nuevo Día en torno a si, a raíz de las elevadas temperaturas, se consideraría ajustar el programa de reparaciones planificadas para evitar que las interrupciones coloquen en riesgo a determinadas personas por períodos que pueden extenderse de seis a 12 horas.

A su vez, el experto estimó en “cientos de miles” la población que se encuentra en particular vulnerabilidad a sufrir golpes de calor , un grupo que incluye desde pacientes de cáncer bajo tratamientos de quimioterapia –más susceptibles a la deshidratación– y personas con autismo o síndrome de Down hasta pacientes encamados.

“Si tengo una persona encamada y no tengo aire acondicionado o maneras de proveerle energía por sistemas alternos, cuando haya episodios de calor esta persona va a estar sufriendo de llagas, úlceras en la piel y, posiblemente, infecciones adicionales. A lo mejor no puedo trasladarla y necesito coordinar un transporte. No es algo trivial”, comentó Méndez Lázaro, aludiendo a la importancia de desarrollar planes individuales y familiares adaptados a las necesidades.