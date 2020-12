Aunque el Departamento de Salud y la Guardia Nacional habían previsto entregar este martes las dosis de vacuna contra el COVID-19 correspondientes a los 65 hospitales a través de Puerto Rico, hubo algunos que no cumplieron al día de la entrega con requerimientos federales para recibir el producto biológico.

Ninguna de las entidades pudo confirmar esta noche el número preciso.

“No pudieron recibir la vacuna porque no tenían el termómetro (adecuado para las neveras de almacenamiento de la vacuna). Está previsto para resolverlo los próximos días”, manifestó la doctora Iris Cardona, subsecretaria de Salud, más temprano en declaraciones a los medios.

La especialista en vacunación sostuvo que los hospitales recibirán las dosis “tan pronto el termómetro y la nevera estén en función la recibirán, porque no podemos entregar un producto biológico si no tiene el monitor de temperatura correcto”. Salud no reveló cuáles eran los hospitales.

El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, había dicho más temprano que del total de 65 hospitales, 52 recibieron la vacuna. Salud dijo más tarde a este medio que a esa cifra había que sumar el conglomerado de Hospitales HIMA San Pablo, con lo que sumarían 57.

“Los otros hospitales tienen que completar unos requisitos de proveedor con el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). El Departamento de Salud está colaborando con ellos para completarlo”, dijo Reyes, que tampoco aclaró el asunto.

Cardona explicó que las dosis que el resto de los hospitales recibieron hoy tienen una vida de cinco días. En total, el gobierno de Puerto Rico recibirá 30,225 dosis de la vacuna de Pfizer divididas en tres entregas: la primera que fue ayer, hubo una segunda entrega hoy, y se espera que mañana llegue a la isla el tercer paquete de dosis.

“Durante los próximos cinco días, todas las instituciones que han recibido vacunas van a continuar vacunando a su personal hasta que agoten esa cantidad. Probablemente sea necesario otras entregas parciales, en el día número seis recibirán otra entrega y volverán a vacunar hasta que todo el personal que desee ser vacunado, esté vacunado”, subrayó.