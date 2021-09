Un hoyo en medio de la carretera 772 en la comunidad Botijas 1 de Orocovis lleva tanto tiempo sin ser atendido por el gobierno que los vecinos de esa comunidad le cantaron ayer, lunes, cumpleaños tras alcanzar el cuarto año consecutivo sin que las autoridades atendieran sus reclamos.

Enid Alvarado Ramos, quien lleva toda su vida viviendo en dicha comunidad, le contó a El Nuevo Día que el agujero comenzó como cualquier otro de los miles de hoyos en la mayoría de las carreteras de este país: con un hundimiento leve en la carretera.

Sin embargo, el huracán María complicó la situación, lo que provocó que se abriera un agujero “profundo y amplio” en medio de la vía por la que transitan carros y camiones de equipo pesado.

“Ese hoyo hace años, inclusive antes de (el huracán) María, siempre tenía como una apertura en la calle, pero cuando ocurrió el evento de María fue que se abrió. De diferentes maneras se intentó tapar el hoyo, pero continúa abriéndose”, describió Alvarado Ramos, en entrevista telefónica.

PUBLICIDAD

El cumpleaños contó con un bizcocho y globos.

Abundó que debajo de la PR-772 discurre una quebrada que cada vez que cae un aguacero sobre la zona montañosa de la isla aumenta su cause y afecta la profundidad del socavón en la carretera.

“Se le echó cemento a ese hoyo, inclusive en coordinación con una ferretería que donó materiales. Pero eso es un hoyo profundo, porque eso es una quebrada...Tiene pedazos de madera, cemento, piedra, pero como corre agua, pues el agua arrastra todo”, expresó Alvarado Ramos.

Este medio solicitó una entrevista con algún funcionario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quienes enviaron una comunicación escrita.

“Ya nos encontramos en conversaciones con el municipio, para juntos trabajar hacia una solución permanente y segura en beneficio de los residentes del barrio Botijas y los cientos de conductores que utilizan esta vía. Anticipamos que las reparaciones, que incluyen trabajos de tubería pluvial y el pavimento, culminarán en los próximos 3 meses”, leen las expresiones escritas de la secretaria del DTOP, Eileen M. Vélez Vegas.

Alvarado Ramos, por su parte, sostuvo que la decisión de cantarle cumpleaños al hoyo surgió como una propuesta de su parte para mostrar la cantidad de tiempo que llevan esperando porque les arreglen el problema en su vía.

Añadió que la comunidad “está cansada de intentar arreglar el hoyo” y expresó que le parece irónico que ninguna agencia, ni el Municipio de Orocovis, hayan atendido la emergencia en los pasados cuatro años.

“Todas las gestiones con DTOP se han hecho. Han venido hasta del municipio y pasan por ahí. El compromiso principal fue cuando vino Wanda Vázquez que pusieron pancartas y todo diciendo que iba a haber una obra, pero inmediatamente se fue se quitaron los letreros y se parchó la carretera e ignoraron el hoyo. Es irónico que han pasado cuatro años y no ha habido nadie que se haga responsable”, manifestó la mujer.

PUBLICIDAD

Abundó en que los vecinos de la comunidad temen que el agujero siga expandiéndose a tal punto en que caiga un carro adentro.

“Aquí no ha habido un incidente grande, pero en las noches caen personas que no lo ven y tropiezan y caen adentro. También por aquí bajan muchos conduciendo rápido y es un peligro que bajen rápido y no lo vean, porque pueden caer ahí”, puntualizó la Alvarado Ramos.

La PR-772 conecta con la PR-568, para llegar al pueblo de Orocovis, y con la PR-771, que lleva a Barranquitas, por lo que cualquier daño a la vía trastocaría el flujo del tránsito entre esos pueblos.