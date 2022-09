El cierre de la sala de partos y el área de intensivo neonatal del Hospital HIMA, en Fajardo, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad que viven las mujeres de Vieques y Culebra por la falta de estos servicios en las islas municipio.

La baja en natalidad y fuga de profesionales de la salud se suman a la falta de otros servicios médicos especializados en la región este.

Esta realidad, que ambas islas municipio padecen hace años, queda expuesta cada vez que surgen situaciones que ponen en riesgo la salud de sus habitantes y visitantes. En mayo del año pasado, por ejemplo, un menor de tres años falleció en Vieques antes que su familia pudiera trasladarlo a Fajardo para recibir atención médica.

“En Ceiba, no hay nada (de instalaciones hospitalarias). Esto es una cuestión que afecta todo el este, pero particularmente a las mujeres de Vieques y Culebra”, lamentó Diana Ramos Gutiérrez, comunicadora social y gestora cultural viequense.

“La movilidad de Ceiba (desde el terminal de lanchas) a otros pueblos es bien difícil. No hay casi servicios (de transportación terrestre) y los que hay son carísimos. Las personas de Vieques no tienen capacidad económica para afrontarlo. Hay mucha pobreza”, agregó.

Citó datos del Departamento de Salud que revelan que, en 2018, la región de Fajardo, a la que pertenecen Vieques y Culebra, tenía la peor tasa de salud materno infantil. “Vieques y Culebra son de los lugares donde hay más muertes y complicaciones neonatales, además de muertes maternas, pero también es de los sitios con mayor tasa de fertilidad. Eso no tiene ningún sentido (que no hayan esos servicios)”, dijo.

Alexandra Connelly, de 24 años, vivió este año la experiencia que han pasado miles de mujeres viequenses de tener que trasladarse a la llamada isla grande a parir a su criatura. La joven madre comenzó su cuidado prenatal en Vieques con un médico y una partera. Por la ausencia de una sala de parto en Vieques, el médico que la atendía allá le indicó que debía buscar otro lugar donde seguir siendo evaluada y dar a luz.

“Con 18 a 19 semanas de embarazo, se me hizo difícil conseguir ginecólogo. En el HIMA (de Fajardo) y Caribbean Medical Center, me dijeron que estaban llenos. Terminé en el Hospital de la UPR en Carolina, con un proceso prenatal bien luchado y peleado porque me trataran bien y dieran prioridad, aunque las obstetras en el parto fueron excelentes”, indicó.

“Es que no hay empatía con las pacientes viequenses, no miran que tengo que levantarme a las 4:00 a.m., montarme en una lancha y coger un carro alquilado, o esperar que alguien me dé pon. Igual al regresar, gastando $80 a $100 de transportación, más comida. Fue bien difícil en un proceso que se supone sea una de las etapas más felices de una mujer”, dijo.

Tras un parto inducido a las 42 semanas de gestación y que se extendió por 34 horas, de vuelta en Vieques, la partera le dio seguimiento a su bebé durante seis semanas, contó. Luego, consiguió un pediatra que abre oficina los miércoles en la Isla Nena.

“Tienes que levantarte bien temprano y anotarte en una lista porque solo atiende 15 pacientes. Si te levantaste tarde, te chavaste. Es lo que tenemos al momento. Gracias a Dios, mi bebé es bien saludable, y lo estoy lactando”, dijo sobre su hijo de ocho meses, Josué Urayoán.

Con el cierre de la sala de partos y área de intensivo neonatal del Hospital HIMA de Fajardo, se reducen las opciones de estos servicios especializados en este municipio a solo un hospital: el Caribbean Medical Center, que con dos salas de parto atendidas por dos ginecólogos, informó Olga Rodríguez, quien supervisa estas salas de parto.

“Estamos superpreparados para atender pacientes de Vieques y Culebra. Incluso, hay transportación desde el terminal hasta acá, cuando nos llaman del CDT (centro de diagnóstico y tratamiento)”, indicó Rodríguez, quien también está a cargo del área de “nursery” y maternidad.

Mensualmente, dijo, se atienden de 11 a 28 partos de mujeres de pueblos del este. Aunque este hospital no cuenta con un intensivo neonatal, Rodríguez comentó que, tal vez, en un futuro lo integren.

Otras opciones hospitalarias, en la región este, con sala de parto están más lejos. El Hospital Ryder, en Humacao, queda a media hora del terminal de lanchas de Ceiba. Mientras, el Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Doctors’ Center Hospital, también en ese municipio, el HIMA y el Hospital Menonita, ambos en Caguas, quedan aproximadamente a una hora del terminal en Roosevelt Roads.

Para el alcalde de Culebra, Edilberto “Junito” Romero, urge buscar soluciones tras el cierre de la sala de parto e intensivo neonatal del HIMA Fajardo. Este sería un asunto que discutiría ayer con la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

Aunque reconoció que el Caribbean Medical Center dispone de dos salas de parto, sostuvo que resultan insuficientes para hacerse cargo de gran parte del área este. “Es mejor tener más servicios que menos”, dijo.

El alcalde advirtió que la situación es lamentable a pesar de que los nacimientos en Culebra, al igual que en el resto del país, han bajado. Actualmente, dijo, hay cerca de 10 mujeres parturientas en esta isla municipio que, según datos del Censo, a julio del año pasado, tenía 1,787 habitantes, 51% de ellos mujeres. “Es bien lamentable la fuga de profesionales”, deploró también.

Informó que actualmente Culebra cuenta con los servicios de HealthproMed (organización privada sin fines de lucro con una red de servicios médicos primarios), la clínica del doctor Rafael Del Toro (especialista en medicina de familia), el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Culebra (administrado por el Sistema de Salud Menonita) y una sala de emergencias. Recientemente, se informó que el gobierno designará una decena de paramédicos estatales para ofrecer servicios en Vieques y Culebra.

Myriam Aguilú, portavoz del Menonita, indicó que el CDT de Culebra tiene una sala para atender y estabilizar urgencias y emergencias, incluyendo partos de ser necesario, aunque advirtió no es lo recomendable. Agregó que la empresa no contempla, por el momento, abrir una sala de parto en Culebra.

“Me enteré por la radio”, comentó, mientras, el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, sobre el cierre de la sala de parto e intensivo neonatal del HIMA Fajardo.

Coincidió en que, a pesar de que solo tienen cerca las salas de parto del Caribbean Medical Center, en Fajardo, estas tienen ahora la posibilidad de atender buena parte de los alumbramientos de residentes en la región este.

“Esta pérdida de (las salas de parto) del HIMA de Fajardo es grande porque no tenemos muchas otras opciones adicionales. Es preocupante y, para los residentes de Vieques y Culebra, más todavía”, dijo.

Reconoció que ayer mismo dialogó con la doctora Sara López, quien dirige el Caribbean Medical Center. “Me indicó que ellos están preparados para atender a las embarazadas (de Vieques y Culebra). Me dijo que atienden de seis a 30 partos al mes”, dijo.

Según el alcalde, en Vieques no se atienden partos desde hace unos 10 años. El gobernador Pedro Pierluisi rechazó el mes pasado que la construcción de un nuevo hospital en Vieques esté atrasada, como había comentado el secretario de Salud, Carlos Mellado. De acuerdo con el primer ejecutivo, este hospital debe estar “en plena función” para el 2024. Según se ha anunciado, estas nuevas instalaciones tendrán sala de parto.

Actualmente, Vieques cuenta con una sala de emergencia, laboratorio clínico y centro de imágenes ubicados en el edificio que antes se usaba como refugio durante desastres naturales. En un vagón aledaño, se ofrece servicio de diálisis.

“La situación del cierre de salas de parto es un problema (atado) a que la cantidad de nacimientos ha bajado en Puerto Rico”, dijo Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales.

Como ejemplo, mencionó que, mientras el Hospital Ashford antes atendía unos 100 partos al mes, ahora atiende 50. “Hay salas de parto en algunos hospitales que han cerrado porque no es viable en términos costo efectivos”, dijo. Agregó que hace falta más residencias de ginecología, como la del Hospital San Lucas, en Ponce.

El secretario de Salud reconoció ayer que hay 77 obstetras en el país, por lo cual prometió se estarán añadiendo más residencias de esa subespecialidad. Reconoció que hay carencia de obstetras en Fajardo, pero reiteró que este servicio se ofrece en el Caribbean Medical Center.

La periodista Gloria Ruiz Kuilan colaboró con esta historia.