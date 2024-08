Yabucoa y Naguabo toman medidas para atender a gran parte de la población que permanece sin luz ni agua

“Estoy limpiando todo Yabucoa porque FEMA me autoriza a, inmediatamente, poder limpiar, y me reembolsa los fondos, pero lo que es reparación de puentes lo dejan para lo último”, señaló.

“Les dije (a los empleados municipales que) no toquen nada eléctrico, porque yo no sé si (tiene) o no tiene luz, pero, si yo sé dónde ellos (LUMA) van a estar trabajando, pues ya yo sé que, en esa área, no la toco, porque puede ser que se energice y que pueda ocasionar un accidente. Pero esa comunicación no se da, esa comunicación directa no se da”, indicó.