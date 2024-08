Lluvias y vientos de la tormenta Ernesto provocan daños en todo Puerto Rico

Declaración de emergencia federal

Secuela de desastres anteriores

“No estamos preparados para estos eventos, ese puente se nos afectó en (el huracán) María, y lo reclamamos. Después, llegó (el huracán) Fiona y no habíamos recibido la obligación de fondos, y se afectó también. Ahora, me obligaron el de María, pero todavía el de Fiona no me lo han obligado y ahora se me colapsó”, lamentó Surillo.