Pedro Pierluisi responde: ¿cuándo empiezan las clases y cuándo los empleados públicos vuelven a sus labores?

El gobernador Pedro Pierluisi anunció este miércoles que las clases en el sistema público de enseñanza, pospuestas por el paso de la tormenta tropical Ernesto, que ahora es huracán, comenzarán el viernes, pero el personal docente y no docente debe acudir a trabajar mañana, jueves.

“Esto lo coordinarán todos los jefes de agencia. Esa es la decisión en cuanto al gobierno. El resto de los empleados públicos esperamos que se puedan reportar a trabajar el viernes. En cuanto al sistema educativo, la decisión que hemos tomado es que será el viernes cuando esperamos al personal docente y no docente en los planteles escolares. Y nuestra expectativa es que el reinicio escolar se dé el próximo lunes”, agregó.

“El protocolo siempre es que una vez se va reduciendo esa cantidad de refugiados, los movemos a unas facilidades que no sean escuelas para poder dar inicio al curso escolar. Así que ese es el plan que tenemos”, dijo Rodríguez.

Mañana será un día bien caluroso

En cuanto al restablecimiento de la luz, el presidente del consorcio LUMA Energy, Juan Saca , no precisó cuándo pudieran restablecer el servicio energético en su totalidad o cuánto tiempo les tomará restablecerlo. Actualmente, más de 728,000 clientes de LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución, están sin luz.

“Todavía no porque no quiero ser irresponsable se han identificado 22 estructuras que fueron dañadas, pero no hemos encontrado ninguna situación catastrófica”, sostuvo Saca, quien, sin embargo, aseguró que estaban “en proceso” de energizar Vieques y Culebra.