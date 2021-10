Los recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR) han causado constantes cambios en la principal institución de educación superior de la isla.

Aunque los recortes se combinaron con la emergencia salubrista provocada por la pandemia del COVID-19 para agudizar la crisis, lo cierto es que la UPR ha sido objeto de recortes desde antes de la llegada de la JSF, tanto por la Legislatura como por los gobernantes de turno. Esto se suma a que la potencial aprobación de la ley (Proyecto de la Cámara 1003) que habilitaría el Plan de Ajuste de Deuda (PAD), que en estos momentos aguarda por un segundo visto bueno de la Cámara de Representantes tras ser aprobado por el Senado con enmiendas, colocaría sobre la UPR un presupuesto anual fijo de $500 millones por los próximos cinco años, cifra que la gerencia actual de la universidad entiende que no es suficiente.

Esto llevó a la creación del hashtag #YoSinLaUPR, en el que alumnos, exalumnos, personas que apoyan la educación pública han compartido sus historias sobre la Universidad de Puerto Rico y por qué es importante en la historia y desarrollo del país.

“#YoSinLaUPR no fuese quien soy hoy día. Yo me enamoré de aprender y de ser activo en mi comunidad gracias a la UPR. Yo no fuese doctor, no fuese rapero, no fuese el mismo. #Solidaridad que el poder de un pueblo es su universidad”, escribió PJ Sin Suela, quien el jueves en la noche fue el artista encargado de cerrar un concierto junto a el trío Los Rivera Destino, y en el que un grupo de estudiantes del Recinto de Río Piedras subieron a la tarima y desplegaron un cruzacalle que leía “Retomemos la UPR”.

Los mensajes de apoyo y anécdotas de exalumnos no se hicieron esperar. El profesor de la Universidad del Estado de Pennsylvania (Penn State), Alexis Santos Lozada, fue otro de los que usó el hashtag al resaltar que “#YoSinLaUPR (de) Cayey no (hubiese podido estudiar) de forma óptima y, probablemente, no hubiera podido navegar la UPR de Río Piedras. En Cayey (‚) ‘recinto pequeño’, hice familia, me hice mejor persona y me hice el profesional que soy hoy. No sería profesor de Penn State sin la UPR”.

Las anécdotas de otros exestudiantes y alumnos actuales comenzaron a entrar en respuesta a los tuits de PJ Sin Suela y del profesor Santos Lozada. hasta que, en un momento dado, el hashtag #YoSinLaUPR llegó a ser tendencia en Twitter entre los usuarios de Puerto Rico.

El periodista Julio Rivera Saniel escribió en Twitter que “hágase un favor y siga la discusión con el hashtag #YoSinLaUPR. No sé quién lo ideó, pero leer las historias asociadas nos recuerda la importancia de tener una universidad pública y accesible.”

Por su parte, la meteoróloga Ada Monzón se unió al movimiento al escribir en Twitter que “#YoSinLaUPR no sería meteoróloga. Gracias a esta educación de primera, y el cimiento matemático y científico que obtuve, pude lograr beca en la NASA y estudiar meteorología. El EcoExploratorio se logra a diario por colaboración de profesores y estudiantes de la UPR. Yo soy UPR”.

El Proyecto 1003 se encuentra en la Cámara, pues su presidente, Rafael “Tatito” Hernández, resaltó ayer, jueves, que las enmiendas no se discutirán en el hemiciclo hasta tanto la JSF someta, por escrito, que respetarán las estipulaciones de la medida, que incluyen no recortar el presupuesto de la UPR ni las pensiones de empleados retirados, la creación de un fondo de inversión para pequeños empresarios y la comisión de un estudio para conocer la viabilidad de implantar un sistema de salud universal.

Hernández añadió que esperar sostener una reunión, el 16 de octubre, con los representantes de la JSF, del gobernador Pedro Pierluisi, y de la Legislatura, para discutir la medida.

Los abogados de la JSF resaltaron ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien maneja el proceso de bancarrota del gobierno de Puerto Rico, que con los cambios aprobados no hay “certeza” de que el PAD ante la consideración de la jueza podrá ser implementado, y señalaron a la Legislatura y al gobernador de “minar” el proceso de reestructuración. Así, el ente fiscal argumentó que necesitaría “garantías” adicionales de la jueza para implementar el PAD, pero no entró en detalles.

Por su parte, el gobernador Pierluisi anticipó ayer que se inclina a firmar la ley habilitadora del PAD, pero advirtió que que hay que esperar que la Cámara concurra con la versión aprobada en el Senado.