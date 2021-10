Luego de que los cuerpos legislativos aceleraran la discusión del proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) con la intención de que estuviese listo para este pasado lunes, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, indicó que no tomará acción con los cambios introducidos por el Senado hasta que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se exprese sobre el texto final de la medida.

El líder cameral, que había separado la sesión de hoy para concurrir con los cambios que introdujo el Senado el miércoles, indicó que pretende reunir bajo un mismo techo, preferiblemente en un lugar “neutral” el próximo 16 de octubre a representantes de la JSF, del gobernador y de la Legislatura para discutir la medida. La fecha meta para tener un proyecto aprobado era este martes, cuando se llevó a cabo la audiencia del mes de octubre del proceso de reestructuración de la deuda del gobierno central bajo el Título III de Promesa.

Hernández Montañez dijo que no tiene reparos con lo que se ha ventilado públicamente en torno a las enmiendas del Senado.

Aunque el ente fiscal no reaccionó ayer al anuncio de Hernández Montañez y tampoco se ha expresado acerca de la versión del Proyecto de la Cámara 1003 que contiene los cambios incluidos en ambos cuerpos legislativos, en una carta firmada el 1 de octubre por el presidente de la JSF, David Skeel, el directivo sostuvo que la Legislatura “conoce bien” los parámetros delineados por la JSF para permitir el PAD, que incluye el intercambio de bonos.

“La JSF, incluso, les dio un borrador de legislación el 24 de septiembre”, lee la carta dirigida a los presidentes legislativos. “Tienen toda la información necesaria para aprobar legislación que sea aceptable para la JSF”, indicó entonces Skeel, al advertir que no se harían comentarios adicionales hasta que la Legislatura tuviera un proyecto aprobado.

Sin embargo, el miércoles pasado, la JSF presentó ante la jueza Laura Taylor Swain, a cargo de la bancarrota del gobierno territorial, un informe en el que expresaba preocupación porque la Legislatura había modificado el acuerdo original entre las partes.

En síntesis, los abogados de la JSF indicaron a Swain que con los cambios aprobados no hay “certeza” de que el PAD ante la consideración de la jueza podrá ser implementado, y acusaron a la Legislatura y al gobernador de “minar” el proceso de reestructuración. Así, el ente fiscal argumentó que necesitaría “garantías” adicionales de la jueza para implementar el PAD, pero no entró en detalles.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi anticipó ayer que se inclina a firmar la ley habilitadora del PAD, pero advirtió que que hay que esperar que la Cámara concurra con la versión aprobada en el Senado.

“Yo la voy a revisar. A base de la información que tengo, me inclino, pienso, que la voy a poder firmar. Pero tengo que revisarla con mi equipo de trabajo”, sostuvo el primer ejecutivo a su salida del Centro de Convenciones donde participó en una actividad ayer.

Desde la perspectiva de la JSF, el acuerdo con la Legislatura se centraba en elevar, de $1,500 a $2,000, el umbral del beneficio mensual de las pensiones que estarían sujetas al recorte de hasta 8.5% que impulsa el organismo fiscal, así como “permitir” que el gobierno cree un mecanismo de restitución para aquellos pensionados que sí se verían afectados por el recorte. Ello, si la Legislatura aprobaba el intercambio de bonos necesario para modificar la deuda vigente del gobierno central. En la versión cameral del proyecto 1003, se condicionó, a petición del Ejecutivo y los sindicatos, el intercambio de bonos a que se excluyan del plan los recortes en pensiones.

Mientras, entre las enmiendas hechas a la medida en el Senado, entre otros asuntos, se aprobó legislación para que también se elimine la congelación de beneficios de retiro como los aumentos para compensar la inflación.

El argumento entre múltiples legisladores, incluyendo los presidentes legislativos, es que el producto final del PC 1003 obligaría a la JSF a enmendar el PAD para incluir, además de la consigna de cero recortes y un dinero adicional a los municipios, una serie de iniciativas impulsadas por el Senado como cero recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la creación de un fondo de inversión para pequeños empresarios y un estudio para conocer la viabilidad de implantar un sistema de salud universal.

Hernández Montañez advirtió en un comunicado de prensa que la medida no se considerará sin que la JSF garantice por escrito que cumplirá con los acuerdos establecidos, respecto a cero recortes a las pensiones, los $62 millones para los municipios y los recursos para UPR. Entre otras cosas, dijo que no aprobarán una autorización de intercambio de bonos sin “garantías” de la JSF. Ese era el argumento levantado por figuras como Carlos “Johnny” Méndez Núñez, José Enrique Meléndez, Héctor Ferrer Santiago y Jesús Manuel Ortiz sobre el supuesto error de autorizar nuevos bonos sin realmente tener un compromiso del ente fiscal.

“La Legislatura cumplió. Ahora, le toca a la Junta. Cumplimos con las fechas de aprobación en ambos cuerpos como fue diseñado. Ahora, lo prudente es esperar a que la Junta se exprese para ratificar la medida. Estamos citando a la Junta, al gobernador y al liderato senatorial para el próximo sábado 16 de octubre, de manera que podamos finiquitar los acuerdos entre las partes. Posteriormente, lo que acordemos será reafirmado en la próxima sesión el lunes 18 de octubre”, subrayó Hernández Montañez. Indicó, a su vez, que el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, estará en representación del cuerpo en las reuniones técnicas que comenzarán este 11 de octubre.

Santa Rodríguez estará a cargo ya que Hernández Montañez, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y otros legisladores como Marially González, Gretchen Hau, Ángel Matos, José “Conny” Varela, Carmelo Ríos y Javier Aponte Dalmau participarán de un viaje oficial de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales en Dublín, Irlanda.

El evento, a celebrarse del 10 al 14 de octubre, se llama el Simposio Internacional de Líderes Legislativos.

Tras el anuncio de Hernández Montañez, no se hizo esperar la crítica de la minoría penepé en las voces de figuras como Méndez Núñez, Meléndez, Lourdes Ramos, Juan Oscar Morales y José Aponte Hernández.

“Aquí, lo que hay es un junte entre la Junta y el liderato del Partido Popular en la Cámara para meter en el proyecto un lenguaje ambiguo que permita la reducción de las pensiones sin que se afecte la emisión de bonos. ¿Cuál era la prisa de aprobarlo el pasado jueves (30 de septiembre)? Ninguna, era para que el lenguaje no se cambiara, para que se permitiera el corte a las pensiones. Como el Senado actuó y colocó esa enmienda, a insistencia de nuestra delegación, ahora el presidente quiere espacio. Lo que hay aquí es un junte nefasto para recortar las pensiones”, sostuvo Méndez Núñez.

El presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Juan Zaragoza, indicó que no le sorprendía la postura de Hernández Montañez porque, en efecto, es parte de una estrategia.

“Es una de las estrategias que se discutieron desde el principio y fue que, si la Legislatura tiene una lista de los pedidos del Senado, ¿por qué no esperar que contesten (en la JSF) para incluirlos? Pero estratégicamente se decidió incluirlos (los cambios del Senado) para presionar para que nos contestaran. No me sorprende la postura de Tatito (Hernández Montañez) porque era una de las opciones que teníamos”, indicó Zaragoza a El Nuevo Día.

De hecho, Zaragoza sostuvo, el miércoles, que en la consideración del PC 1003 era la Legislatura la que tenía el “sartén agarrado por la mano”, en referencia a que contaban con el poder de negociación frente a la JSF para ellos incluir sus objetivos a cambio del deseo del ente fiscal, que consiste en el intercambio de bonos de $7,400 más el pago de $7,000 millones en efectivo a los bonistas. Zaragoza también señaló que el cuerpo legislativo iba a la “ofensiva”.

“Vamos a ver qué dice la Junta”, dijo Zaragoza, quien contó que su última conversación con Hernández Montañez fue hace semana y media cuando, le dijo que “pongan lo que ustedes entiendan ahí”, en referencia a enmiendas al PC 1003, porque él iba a concurrir con los cambios.

Por su parte, Santa Rodríguez recalcó en que el cuerpo legislativo no ha recibido objeciones específicas de la JSF.

“La realidad es que nosotros, cada vez que hacemos un planteamiento, y estoy seguro que el Senado también lo hace, le pedimos a la JSF su opinión. Hasta el momento, no hemos recibido nada y antes de uno tener el proyecto allá, quiero estar claro de que las condiciones que estamos poniendo acá son las adecuadas. Esa línea creo que es buena, creo que hay que ponerlos a hablar”, dijo Santa Rodríguez.

“Y si hay un ‘issue’ mayor, pues sentarnos otra vez”, agregó.

Por los próximos días, Santa Rodríguez atenderá con su equipo y el de asesores del presidente Hernández Montañez, la revisión del lenguaje final con las enmiendas en el Senado.

La postura del PNP

Antes de que se supiera de la posposición del trámite de concurrencia en la Cámara, el portavoz alterno penepé, Gabriel Rodríguez Aguiló, anticipó que las enmiendas adicionales en el Senado en torno a las pensiones podían -incluso- aumentar el número de votos novoprogresistas en la Cámara.

No obstante, indicó que primero la delegación tendría que analizar la totalidad de los cambios.

“Hay compañeros que están inamovibles como Lourdes Ramos, pero podrían darse más votos. Lo que pasa es que Juan Zaragoza incluyó otras enmiendas, la lista del colmado y no las hemos discutido. Por experiencia, hasta que no lea la medida y no interprete la medida, no puedo decir si estoy a favor o en contra. Es una medida bien técnica y demasiado importante para dar un voto a ciegas”, indicó.