El mundo mira con horror y desesperanza las imágenes que se van conociendo luego del ataque terrorista contra dos mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda, en los que murieron al menos 49 personas.

Las armas de Brenton Tarrant, el autor de los ataques, llevan escritos los nombres de dirigentes y jefes militares que lucharon contra países musulmanes, en particular Turquía. Además, los rifles semiautomáticos y los cartuchos hacen referencia a otras masacres cometidas contra migrantes y viejas batallas entre cristianos y musulmanes.

Las fotos publicadas por la prensa muestran que en los cargadores negros para el arma está escrito con pintura blanca el nombre del almirante ruso Dmitri Seniávin, conocido por las victorias sobre los turcos en la batalla de los Dardanelos en 1807.

Además, Tarrant -quien se autodenominaba como un supremacista australiano y enemigo de la inmigración- escribió diferentes nombres inspirados en otros ataques. Uno de ellos es Luca Traini, un hombre italiano que abrió fuego contra seis inmigrantes africanos en Macerate en 2018. También aparecen escritos en georgiano los nombres de David Soslán y David Aghmashenebeli.

The Christchurch terrorist wrote in Cyrillic the name Milos Obilic,a 13th century Serbian knight, on his gun magazine.

Legend has it that Obilic killed the Ottoman Sultan at the battle of Kosovo.#NewZealand pic.twitter.com/1MIvh3eZm7 — Brendan Zecevic (@Brendan_Z) 15 de marzo de 2019

Según informó el portal NzHerald, el agresor tenía "muchas revistas atadas a sus piernas". Un testigo remarcó que "estaba vestido con un uniforme y tenía un chaleco".

En otra inscripción se lee "Por Rotherham", la ciudad inglesa donde ocurrieron abusos sexuales infantiles organizados durante décadas.

También aparece Novak Vujoševic, de la tribu Kuci, que fue el héroe cristiano más grande en la batalla de Fundina y mató a 28 soldados enemigos.

Tarrant también escribió el nombre de Sebastiano Venier, quien fue dux (magistrado supremo) de Venecia y comandante de un contingente en la batalla de Lepanto, en la cual la Liga Santa de la Iglesia Católica derrotó a los turcos el 7 octubre de 1571.

Perpetrator of #Christchurch mass shooting had the names of other terrorists written on his guns, many from #Serbian history of fighting Muslims (Bajo Pivljanin, Novak Vujoševic), he was deeply inspired by Serbian hate towards Muslims via: pic.twitter.com/Aw97JO1MRf pic.twitter.com/sDVSoJUvWO — Damla Dursun (@vdamla) 15 de marzo de 2019

Además está escrito el nombre de Shipka Pass, que hace alusión a una batalla a finales entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano.

Al menos 49 personas fallecieron a causa del ataque contra dos mezquitas en esa ciudad del sur de Nueva Zelanda mientras cientos de personas asistían al rezo de los viernes.

Hay, además, 40 heridos de bala, una veintena de ellas en estado grave.

La Policía de Nueva Zelanda informó que Tarrant se encuentra bajo arresto, junto con otras tres personas que podrían haber sido sus colaboradores. Por el momento, las autoridades neozelandesas se negaron a difundir la identidad de los otros sospechosos.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Este viernes un tiroteo masivo está conmocionando al mundo: dos mezquitas fueron el blanco de presuntos terroristas mientras cientos de personas asistían a rezar. (The Associated Press)

La cifra de víctimas es hasta ahora de al menos 49 muertos y 40 heridos. (The Associated Press)

Las autoridades neozelandesas han considerado que los tiroteos forman parte de un ataque terrorista. (The Associated Press)

El presunto cerebro de los ataques es un supremacista blanco que ha sido identificado como Brenton Tarrant, un australiano de 28 años. (The Associated Press)

Los ataques fueron transmitidos en directo a través de las redes sociales por el presunto autor de la masacre. Aquí una imagen donde se muestran las armas usadas en el tiroteo. (The Associated Press)

El vídeo grabado dura alrededor de 17 minutos. (The Associated Press)

Las autoridades indicaron que, de las víctimas, 20 se encuentran en estado grave. (The Associated Press)

Pakistaníes protestan para condenar el tiroteo. (The Associated Press)

Un manifestante sostiene una foto de la escena de los ataques de la mezquita en Nueva Zelanda. (The Associated Press)

Esta pequeña manifestante sostiene una pancarta durante una vigilia en la embajada de Nueva Zelanda en Londres. (The Associated Press)

Un manifestante canta consignas contra los ataques de la mezquita en Nueva Zelanda durante una protesta en Estambul. (The Associated Press)

Nueva Zelanda ha elevado la alerta a su máximo nivel. Autoridades se encuentran custodiando las calles. (The Associated Press)

Un grupo de personas reza por las víctimas del tiroteo durante una vigilia nocturna en la Mezquita Lakemba. (The Associated Press) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

Según la cadena rusa Sputnik, el autor de la masacre había publicado en línea un manifiesto de 37 páginas en el que se identificó como Brenton Tarrant, de 28 años, nacido en Australia. Además de explicar el motivo de su ataque —rechazo hacia los inmigrantes y los musulmanes, en particular—, el individuo grabó fragmentos del tiroteo en un vídeo.