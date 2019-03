Los pasajeros del crucero Viking Sky vivieron uno de los peores momentos de sus vidas, debido a las enormes olas que generaron no solamente destrozos en el barco, sino también el pánico entre sus ocupantes

El Viking Sky envió el sábado pasado una señal de socorro por problemas en un motor, cuando se encontraba muy cerca de la costa de la localidad noruega de Hustadvika, una zona compleja para la navegación, ya que son frecuentes los vientos y corrientes marinas.

El barco realizaba el trayecto entre Tromsø (norte) y Stavanger (sur) con 1,373 personas a bordo, 915 pasajeros -en su mayoría de Estados Unidos y Reino Unido- y una tripulación de 458 personas.

En los vídeos compartidos en Twitter se ve cómo la embarcación se inclina casi 45 grados sobre aguas agitadas, obligando a los pasajeros a agruparse y a intentar mantener el equilibrio, mientras observan cómo los muebles se deslizan de un lado a otro del salón.

El interior del crucero quedó destruido totalmente, pero llegó a la costa noruega el domingo por la tarde, casi 24 horas después de que emitió una llamada de emergencia cuando sufrió problemas con el motor en el mar.

Las imágenes registradas por los propios pasajeros y compartidas en Twitter muestran altas olas que azotan la nave.

Still waiting for evacuation. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/4Ffi7acpGp https://t.co/9NXKVE61GL — larry robinson (@suufala) 25 de marzo de 2019

Al menos 20 de los 1,373 pasajeros y personal de la tripulación resultaron heridos, informó Viking Ocean Cruises. Sin embargo, no se registraron muertos.



Otro vídeo de Sky News muestra cómo helicópteros ayudaron a transportar a cerca de 450 pasajeros, mientras un remolcador y otras dos embarcaciones ayudaron a que el barco llegara al puerto.

A camera mounted on a rescue worker captures their dramatic heroics after the Viking Sky Cruise ship was left stranded.



Get more on this story here: https://t.co/vnUZGazPTM pic.twitter.com/ud2ADGoPgq — Sky News (@SkyNews) 25 de marzo de 2019

Uno de los pasajeros de mayor edad fue de los rescatados en un helicóptero.



Video of elderly passengers being airlifted by helicopter from #VikingSky yesterday. (from https://t.co/KYzW8vB3YQ) pic.twitter.com/b9OP5owgIj — L.O.M.P.E. (@Lompemann) 25 de marzo de 2019

El operativo de desalojo del navío se realizó bajo muy malas condiciones y con vientos de hasta 70 km/h (43 mph) y olas de más de 8 metros (26 pies) de alto.

Google+ ✉Email El crucero "Viking Sky" alertó el sábado a las autoridades noruegas de que confrontaba problemas en los motores.(EFE)

El fuerte oleaje dejó a la deriva al barco con 1,373 personas a bordo. El crucero tenía una ruta de 14 días. (EFE)

El lugar donde ocurrió la avería es una zona compleja para la navegación, ya que son frecuentes los vientos y corrientes marinas y además su litoral está salpicado de numerosas islas y fiordos. (AP)

Los pasajeros esperaban con salvavidas puestos que los desalojaran del crucero en helicópteros. (AP)

A algunos pasajeros se les vinieron encima fragmentos del techo de la gran sala del crucero, otros vivieron momentos de pánico en el restaurante o en sus camarotes, mientras el agua se filtraba en el interior de la nave. (AP)

Los pasajeros vivieron momentos de pánico por más de 20 horas. (AP)

Unas 463 personas fueron trasladadas desde el crucero a puerto en helicópteros. (AP)

Diecisiete de los desalojados tuvieron que ser hospitalizados y otros tres están grave. (AP)

El Viking Sky fue remolcado por por dos barcos. Luego lograron reactivar tres motores, por lo que el crucero empezó a navegar de nuevo por sí mismo. (AP)

Personal de emergencias esperaba la llegada del crucero para ayudar a los pasajeros. (AP)

"Sentí que estaba en el Titanic", relató a la televisión pública Nrk el estadounidense Rodney Horgen, uno de los rescatados en helicóptero junto con su esposa. (AP) Facebook

“Al principio era aterrador, y cuando sonó la primera alarma todos entramos en pánico”, dijo una de las mujeres que se encontraba en la nave.