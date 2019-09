?? Hay que extremar las precauciones ante las lluvias torrenciales



Desde @proteccioncivil recomiendan:



?? No usar el vehículo y permanecer alejados del cauce de ríos/arroyos

?? No atravesar tramos inundados

?? No intentar salvar el ?? en una inundación