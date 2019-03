La llegada a tiempo de los agentes de la Policía Nacional de España evitó una tragedia. Los efectivos policiales rescataron del interior de un vehículo, en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, a una mujer maniatada al volante de un auto que quería simular una escena de la famosa película "5o Shades of Grey".

"Pretendía recrear una escena de 50 Sombras de Grey ("50 Shades of Grey"), pero se me fue de las manos", declaró la mujer al diario La Provincia. "No tengo pareja y estoy sola", dijo.

Según informa el diario El País, el aviso de una persona que estaba acampando en el lugar alertó a la Policía de que había una mujer maniatada en el interior de un Citroën C3, en un estacionamiento de la playa Las Teresitas.

Tras ser liberada por los policías, una ambulancia trasladó a la mujer hasta el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria para ser revisada de algunas heridas.

La mujer, de la que no se reveló su identidad ni edad, presentaba una vestimenta deportiva. Según los informes médicos, su vida se encuentra fuera de peligro.

Los policías manifestaron que la mujer "no podía hablar, tenía serias dificultades para respirar y los ojos cubiertos de lágrimas".

Aunque en un primer momento se sospechó que que podía tratarse de un secuestro, las autoridades desestimaron esta hipótesis al tomar declaración a la mujer, quien les explicó que solo quería imitar una escena de la película "50 Shades of Grey".