Cuando a principios de febrero, los casos del coronavirus (COVID-19) comenzaron a explotar en China –donde se originó este nuevo virus- la puertorriqueña Sharleen Meléndez y su esposo, el panameño Vidal Guerra, se espantaron y trataron de salir del país.

Desde la capital Pekín, Sharleen miraba las noticias y se asombraba con las imágenes al ver la cantidad de personas enfermas y que fallecían cada día a causa de este virus. Para el 5 de febrero ya se habían registrado 560 muertes y más de 28,000 contagios en el país. Era poco lo que conocía de este nuevo brote con origen en la ciudad de Wuhan.

El desasosiego aumentaba entre la población y Sharleen hizo gestiones para moverse a otro país sin importar que perdiera su empleo como directora del programa de Educación Especial en la Academia Chaoyang KaiWen en la ciudad capital. Pero nunca pudo salir de allí.

“Al principio, la incertidumbre fue horrible. Vidal y yo sentíamos que debíamos salir corriendo de aquí, pero siempre supimos que las posibilidades de salir no eran buenas”, compartió Sharleen en pasados días con El Nuevo Día desde China. “Cada vez que tratábamos de salir, algo pasaba y no lográbamos salir”.

Con resignación, Sharleen y Vidal no tuvieron otra alternativa que permanecer pese a la preocupación de sus familiares. “Papi casi compraba un avión privado para venir a buscarme”, contó la manatieña para ilustrar la desesperación de sus progenitores en aquel momento.

Así las cosas, Sharleen tuvo que permanecer en la academia donde también reside. El 3 de febrero, según dijo, entró en vigor una medida para el distanciamiento social y los 600 estudiantes de la escuela, de kínder a cuarto año, fueron enviados a las casas. Pero la administración de la institución no perdió tiempo para comenzar las clases a la distancia con el uso de tecnología. En medio de aquella incertidumbre, Sharleen continuó trabajando desde su residencia.

“Al principio, me molestó que no nos dieran un break para asimilar todo lo que estaba pasando. Continuamos trabajando y ahora creo que no se van a extender las clases”, dijo Sharleen, de 31 años y quien reside en este país hace cuatro años.

Hoy día, la historia en China es muy distinta. Con la aprobación de una serie de medidas, incluyendo la cuarentena, la cantidad de infecciones en este país dejaron de crecer exponencialmente desde mediados de febrero. En marzo, incluso, hubo días que no registraron nuevos casos, al tiempo que los últimos positivos están relacionados a personas que han viajado al gigante asiático y, de inmediato, han sido colocados en aislamiento.

Hasta hoy, China acumulaba 81,740 casos y 3,331 muertes, por debajo de las cifras registradas en Estados Unidos, Francia, Italia y España. Pero lo más relevante fue que en las últimas 24 horas, las autoridades no registraron ninguna muerte, tres meses después del primer fallecimiento en el país debido a esta enfermedad.

De regreso a la normalidad

Sharleen dijo que la vida en Pekín poco a poco ha vuelto a la normalidad con la apertura de restaurantes y otros establecimientos.

“Gracias a Dios ya nos sentimos más seguros. Definitivo que ya pasó lo peor. El gobierno ha limitado la entrada de extranjeros para mantener los casos nuevos a lo mínimo”, dijo la boricua. “Acá siempre estuvieron abiertos los supermercados y luego fueron abriendo los restaurantes y las tiendas. Los parques al aire libre han sido el refugio de muchos para mantener la sanidad mental”.

Por el momento, Sharleen se mantiene trabajando desde su residencia. No cree que la academia abrirá este mes. “Llevamos en aislamiento como nueve semanas y nos queda como un mes más. Al final nos hemos acostumbrado”, aseguró.

Sharleen entiende que la medida del distanciamiento social y la construcción de un hospital en Wuhan –en apenas 10 días- fueron fundamentales para contener el brote del COVID-19, entre otras.

“Creo que fue clave el hecho que la gente se quedara en las casas y no saliera. Aquí, la gente escucha al gobierno y lo respeta. Y también fue importante la rápida atención médica. El sistema de salud trabajó casi a la velocidad de la luz al construir un hospital en dos semanas para atender a las personas afectadas por el coronavirus”, indicó.

También mencionó que el gobierno creó un programa para buscar a las residencias a aquellas personas con síntomas del coronavirus para evitar una mayor propagación en su entorno familiar y comunidad. "Las ambulancias llegaban a las casas para buscar a las personas más enfermas".

Medida del gobierno

¿Y qué están haciendo ahora para evitar nuevos contagios?, se le preguntó a Sharleen.

“Lo último es una aplicación que es como un ‘tracker’ que sabe a dónde vas, al tiempo que te mide la temperatura al entrar a cualquier lugar. Hoy (domingo), por ejemplo, fuimos a comer a un restaurante de comida rápida y en la puerta hay un sensor que te reconoce y registra tu información. Te toma la temperatura y si es alta, no te deja entrar. Se supone que bajes la aplicación y te registres. Si no la tienes, hay lugares que no te dejan entrar hasta que lo hagas. Es de película; es muy futurístico”, contó Sharleen, quien posee una especialidad en Educación Escolar de la Chicago School of Sociology, tras completar un bachillerato en Psicología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez.