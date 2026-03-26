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¿A favor o en contra? El papa León XIV expresa su postura sobre la donación de órganos

Mencionó qué opina al recibir a los integrantes de la Asamblea General de la Red italiana de Trasplantes

26 de marzo de 2026 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV a las afueras de Roma el domingo 8 de marzo de 2026. (Gregorio Borgia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV animó este jueves a hacer crecer “una cultura de la donación cada vez más informada, libre y compartida”, pero advirtió de la necesidad de que los criterios para los trasplantes sean “justos y transparentes”.

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Al recibir a los integrantes de la Asamblea General de la Red italiana de Trasplantes, el pontífice afirmó que “la reflexión de la Iglesia ha acompañado el desarrollo de la medicina de trasplantes, reconociendo su valor e indicando, al mismo tiempo, los criterios éticos necesarios”.

Explicó que la Iglesia siempre “se trata de una acción que aúna la generosidad del don con la responsabilidad moral que lo acompaña”.

Pero advirtió de que “es necesario estar siempre vigilantes para evitar cualquier forma de mercantilización del cuerpo humano y garantizar criterios justos y transparentes para los trasplantes”.

Aprovechó también esta oportunidad, “para alentar la investigación científica, que sigue abriendo importantes perspectivas para la medicina de trasplantes”, sobre todo “en un contexto donde la demanda aún supera con creces la disponibilidad”

Y por último, animó “a las instituciones y a los voluntarios a que continúen su labor de información y sensibilización, para que pueda crecer una cultura de la donación cada vez más informada, libre y compartida, reconociendo este gesto como un signo de solidaridad, fraternidad y esperanza”.

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Papa León XIVVaticanoIglesia CatólicaBreaking News
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